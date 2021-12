THL: Suomessa on raportoitu 3 223 uutta koronatartuntaa

Suomessa on raportoitu 3 223 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kyseessä on STT:n uutisseurannan suurin päiväkohtainen tartuntaluku koko koronaepidemian ajalta.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä noin 27 000 koronatartuntaa, mikä on yli 9 000 tartuntaa enemmän kuin tätä edeltävien kahden viikon aikana.

Suomessa on sairaalahoidossa on 294 koronapotilasta, joista tehohoidossa 59. Sairaalahoidossa on 13 koronapotilasta vähemmän kuin torstaina. Tehohoidossa olevien määrä väheni yhdellä vuorokauden takaisesta.

THL kertoi perjantaina kolmesta uudesta koronavirukseen liittyvästä kuolemantapauksesta. Koronavirukseen liittyviä kuolemia on raportoitu Suomessa yli 1 500 koko epidemian aikana.

Iiro-Matti Nieminen

STT

