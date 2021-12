THL: Suomessa on raportoitu 3 223 uutta koronatartuntaa – rokotukset etenevät

Suomessa on raportoitu 3 223 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kyseessä on STT:n uutisseurannan suurin päiväkohtainen tartuntaluku koko koronaepidemian ajalta.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä noin 27 000 koronatartuntaa, mikä on yli 9 000 tartuntaa enemmän kuin tätä edeltävien kahden viikon aikana.

Suomessa on sairaalahoidossa on 294 koronapotilasta, joista tehohoidossa 59. Sairaalahoidossa on 13 koronapotilasta vähemmän kuin torstaina. Tehohoidossa olevien määrä väheni yhdellä vuorokauden takaisesta.

THL kertoi perjantaina kolmesta uudesta koronavirukseen liittyvästä kuolemantapauksesta. Koronavirukseen liittyviä kuolemia on raportoitu Suomessa yli 1 500 koko epidemian aikana.

Kolmannen koronarokotuksen saanut lähes viidesosa 12 vuotta täyttäneistä

Suomessa koronarokotteen kolmannen annoksen on saanut 19,2 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä, kertoo THL.

Kolmannen annoksen saaneita on nyt lähes 940 000, mikä on noin 50 000 enemmän kuin vuorokautta aiemmin.

Ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 87,7 prosenttia ja toisen annoksen 83,5 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä. Ensimmäisen annoksen saaneita on noin 4,3 miljoonaa ja toisen annoksen saaneita noin 4,1 miljoonaa.

Hallitus muutti koronarokotuksia koskevaa asetusta tällä viikolla siten, että koronarokotuksen voivat vastedes saada kaikki viisi vuotta täyttäneet. Aiemmin koronarokotetta tarjottiin 5-11-vuotiaista vain niille, jotka kuuluvat vakavan koronataudin riskiryhmään.

Iiro-Matti Nieminen

STT

