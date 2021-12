THL: Suomessa on raportoitu kahden viikon aikana lähes 19 000 koronatartuntaa, lähes 3 700 enemmän kuin edeltäneiden kahden viikon aikana

Suomessa on perjantain jälkeen raportoitu 4 306 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kahden viime viikon aikana on raportoitu lähes 19 000 koronatartuntaa, mikä on vajaat 3 700 tartuntaa enemmän kuin tätä edeltäneiden kahden viikon aikana. Kahden viime viikon ilmaantuvuusluku on 340 ja sitä edeltävien kahden viikon 274.

Suomessa on sairaalahoidossa 296 koronapotilasta, mikä on seitsemän enemmän kuin perjantaina, kertoo THL. Heistä tehohoidossa on 52 potilasta, mikä on yksi vähemmän kuin perjantaina.

Koronaviruskuolemia on tähän mennessä raportoitu Suomessa kaikkiaan 1 442.

STT

