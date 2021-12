THL: Suomessa on raportoitu tänään 2 714 uutta koronatartuntaa

Suomessa on raportoitu tänään 2 714 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Tartuntoja on viimeisten 14 päivän ajalta yhteensä runsaat 29 000, joka on melkein 10 000 enemmän kuin edeltävien 14 päivän aikana.

Koronan ilmaantuvuus on viimeisten 14 päivän ajalta lähes 530 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden. Sitä edeltävällä 14 päivän jaksolla ilmaantuvuusluku oli hieman yli 350 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden. Vahvistettuja tartuntoja on koko epidemian ajalta yhteensä melkein 237 000.

Suomessa on raportoitu tänään kolme uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Koronakuolemia on raportoitu nyt yhteensä 1 526.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta kerrotaan, että tiedot päivittyvät sen tartuntatautirekisteriin 2-4 päivän viiveellä. Kolmen suurimman laboratorion osalta viive kasvoi joulun aikana.

Näin ollen alueilla voi siis olla omassa raportoinnissaan tuoreempaa tietoa.

Koronarokotteen kolmannen annoksen saaneiden määrä lähenee THL:n mukaan Suomessa miljoonaa. Kolmannen piikin saaneita on nyt 974 621. Se on lähes 20 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä.

Kaksi rokotetta saaneita on lähes 4,1 miljoonaa. Heidän osuutensa on lähes 84 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä. Ensimmäisen rokotuksen on saanut lähes 4,3 miljoonaa 12 vuotta täyttänyttä.

Kotitestit ovat luotettavia

Koronaviruksen kotitestejä on kahta päätyyppiä: vasta-ainetestejä ja antigeenitestejä. Vasta-ainetesti otetaan sormenpään verinäytteestä ja antigeenitesti nenästä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on päivittänyt kotitestien ohjeistustaan hiljattain, ja laitoksen sivuilta löytyvät ajantasaiset neuvot kotitestien tekemiseen ja tulkitsemiseen.

Antigeenitestejä pidetään nykyisessä tautitilanteessa luotettavina. Kotona tehtävät testit soveltuvat akuutin koronatartunnan toteamiseen.

Parhaiten kotitestit tunnistavat tartunnan alkuvaiheessa eli silloin, kun oireiden alkamisesta on kulunut korkeintaan viisi päivää.

Jos testistä saa positiivisen tuloksen, tulisi välttää kodin ulkopuolisia kontakteja kymmenen vuorokauden ajan. Aika lasketaan siitä, kun oireet alkoivat. Kotitestin voi tehdä lyhyen ajan sisään uudelleenkin.

Jos oireet ovat voimakkaita, on hyvä mennä terveydenhuollon laboratoriotesteihin, jotta mahdollisesta koronatartunnasta saadaan varmuus ja terveysviranomaisten jatkomääräykset esimerkiksi eristyksestä.

Kotitestin perusteella ei tehdä hoitopäätöksiä, huomauttaa THL.

Lievää tautia hoidetaan kotikonstein, mutta hankalissa oireissa hakeudutaan lääkärin vastaanotolle.

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/oireet-ja-hoito-koronavirus/koronavirustestit/koronaviruksen-kotitestit

STT

Kuvat: