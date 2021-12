Uusia koronavirustartuntoja on todettu 2 079, tehohoidossa on 50 ihmistä

Suomessa on todettu 2 079 uutta koronavirustartuntaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo. Kahden viime viikon aikana raportoitu noin 21 000 tartuntaa, mikä on yli 4 700 tartuntaa enemmän kuin tätä edeltävien kahden viikon aikana.

Sairaalahoidossa on koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi 319 ihmistä. Heistä tehohoidossa on 50.

Yhteensä Suomessa on todettu koko pandemian aikana yli 213 00 koronavirustartuntaa. Uusia koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on varmistettu neljä.

STT

