THL: Uusien tartuntojen määrä perjantain jälkeen hipoo 6 000:ta – tutkijajoukko vaatii päättäjiltä kiireellisiä rajoitustoimia

Perjantain jälkeen Suomessa on raportoitu 5 932 uutta koronavirustartuntaa. Samana ajankohtana viime viikolla raportoitiin 4 306 uutta tartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä noin 19 000 koronatartuntaa, mikä on noin 2 000 tartuntaa enemmän kuin tätä edeltävien kahden viikon aikana.

Suomessa on tehohoidossa 60 koronapotilasta, mikä on kymmenen enemmän kuin perjantaina. Yhteensä sairaalahoidossa on 340 koronapotilasta, mikä on 21 enemmän kuin perjantaina.

Perjantain jälkeen Suomessa on raportoitu 39 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta.

”Koronapassi ei riitä, ravintolat on suljettava väliaikaisesti”

Kymmenet suomalaiset tutkijat ja asiantuntijat vaativat päättäjiltä kiireellisiä ja voimakkaita toimia koronaviruksen omikronmuunnoksen leviämisen ehkäisemiseksi. Avoimen kirjeen kirjoittajien mukaan nykyiset toimet eivät ole riittäviä ja esimerkiksi koronapassin käytön sijasta ravintolat tulisi sulkea väliaikaisesti kautta maan.

Avoimessa kirjeessä varoitetaan, että Suomessa voi olla jouluviikolla pahimmillaan jopa kymmeniätuhansia tartuntoja päivässä.

Kirjeen ovat allekirjoittaneet esimerkiksi ekologian ja evoluutiobiologian tutkijatohtori Tuomas Aivelo Helsingin yliopistosta ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen.

