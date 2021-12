THL:n näkemyksiä koronarokotusten laajentamiseen odotetaan tänään

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo myöhään tänään iltapäivällä näkemyksensä koronarokotusten laajentamisesta.

THL:n odotetaan ottavan kantaa siihen, tulisiko koronarokotuksia ulottaa myös 5-11-vuotiaisiin lapsiin. Lisäksi näkemystä odotetaan siihen, miten mahdollisesti väestön kolmansien rokoteannosten antamista laajennettaisiin nuorempiin ikäryhmiin.

Tällä hetkellä kolmansia annoksia pistetään esimerkiksi 60 vuotta täyttäneille ja eräille riskiryhmille sekä osalle terveydenhuollon henkilöstöä.

Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä (KRAR) käsitteli tilannetta keskiviikkona. Keskiviikkoiltana Ylellä haastateltu THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta kertoi, että asiantuntijaryhmä käsitteli kokouksessaan myös rokotusvälin mahdollista tiivistämistä niin, että kakkos- ja kolmospistoksen välinen aika lyhenisi nyt pääosin käytetystä puolesta vuodesta.

Kolmatta annosta suositellaan kaikille 60 vuotta täyttäneille kuusi kuukautta toisen annoksen jälkeen. Ainoastaan immuunipuutteisille kolmatta annosta suositellaan kaksi kuukautta toisen annoksen jälkeen.

Isot erot

Suomessa raportoitiin keskiviikkona melkein 1 600 uutta koronavirustartuntaa, mikä on tähän mennessä suurin päiväkohtainen raportoitu luku koko epidemian ajalta.

Alueittaiset erot ovat merkittävät: taudin ilmaantuvuusluku on esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä melkein 560, Päijät-Hämeessä ja Hus-alueella noin 350, Vaasassa alle 90 ja Etelä-Savossa tätäkin alhaisempi. Kainuussa ilmaantuvuusluku on maan alhaisiin eli alle 60.

Koronatartuntojen valtakunnallinen ilmaantuvuus on viimeisen kahden viikon ajalta noin 280 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden. Tätä edeltäneiltä kahdelta viikolta ilmaantuvuusluku oli noin 200.

Kaksi rokoteannosta saaneita on Suomessa yli neljä miljoonaa eli melkein 82 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä. Kolme koronarokotetta saaneita on yli 270 000 ihmistä.

STT

Kuvat: