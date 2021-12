Toinen koronajoulu on edessä ja taas moni asia on toisin – joulupukille kannattaa vilkutella vain ikkunasta, ehdottaa THL

Toinen koronajoulu lähestyy samalla kun pohditaan, miten omikronmuunnoksen voimakas leviäminen vaikuttaa jouluperinteisiin ja joulunviettotapoihin.

Rajoitukset voivat muuttua vielä joulunalusviikollakin, joten erilaisten tapahtumien kulku kannattaa tarkistaa vielä ennen tilaisuuteen lähtöä. On mahdollista, että tilaisuuksia perutaan, niihin tulee yleisömäärärajoituksia tai käytössä on koronapassi.

Esimerkiksi osassa kirkollisia tilaisuuksia passi vaaditaan. Lisäksi seurakunnat suosittelevat kasvomaskien käyttöä ja vetoavat siihen, että jokaisella tapahtumaan osallistuvalla koronarokotukset olisivat kunnossa. Ajantasaiset tiedot löytyvät seurakuntien kotisivuilta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on julkaissut vinkkejä koronaturvalliseen joulunaikaan. Kauppojen ruuhkatunteja kehotetaan välttämään ja käyttämään mahdollisuuksien mukaan verkko- ja kuljetuspalveluita paketeille ja ostoksille. THL:n mukaan joulusiivouksessa kannattaa keskittyä pintojen puhtaana pitämiseen ja käsihygieniaan kaappien nuohoamisen sijasta.

Etäyhteyksien ja -tilaisuuksien hyödyntäminen estää tartuntojen leviämistä, samoin kuin tapaamisten järjestäminen ulkoilun merkeissä, THL muistuttaa. Jouluaaton varalta THL ehdottaa joulupukin kotivierailun sijasta, että lahjat jätettäisiin oven ulkopuolelle ja pukkia tervehdittäisiin ikkunasta tai ulkosalla.

Joulurauha etänä

Yksi keskeinen traditio eli joulurauhan julistus Turussa järjestetään toista kertaa peräkkäin ilman, että yleisö pääsee paikalle seuraamaan sitä. Perinne on poikkeuksellisen vahva, sillä julistusta on luettu lähes katkeamattomasti 1300-luvulta saakka. Yleisöllä ei tänäkään vuonna ole pääsyä Vanhalle Suurtorille, sillä alue aidataan, eikä julistus kuulu kovaäänisistä.

Talvisodan vuoksi joulurauhaa ei julistettu vuonna 1939. Miliisilakko vuonna 1917 esti joulurauhan julistuksen. Ilmeisesti myös isonvihan vuodet 1712-1721 katkaisivat perinteen, mahdollisesti myös vuodet 1809-1815.

Turun pormestarin Minna Arven (kok.) mukaan päätös etärauhanjulistuksesta oli vaikea, mutta vastuullinen.

– Kaupunki ei halua järjestää suuria tilaisuuksia ja altistaa kaupunkilaisia tilanteessa, jossa koronaviruksen omikronvariantti leviää voimakkaasti. Tällä turvataan asukkaiden turvallisuutta, Arve sanoo tiedotteessa.

Joulurauhanjulistusta Vanhalla Suurtorilla on normaalisti seurannut vuosittain yli 10 000 ihmistä.

Tilaisuus televisioidaan ja radioidaan sekä lähetetään netissä tänäkin vuonna.

https://evl.fi/seurakunnat

https://www.turku.fi/joulurauha

STT