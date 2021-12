Toiset ovat jääkiekossa tasa-arvoisempia kuin toiset – ”Tämä on meidän silmissämme syrjintää”

Toiset ovat jääkiekkoilussa tasa-arvoisempia kuin toiset. Tähän johtopäätökseen tulee, kun Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF päätti toisena vuonna peräkkäin perua alle 18-vuotiaiden naisten MM-kisat, jotka piti pelata Ruotsissa.

Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n hallitus ilmoitti jouluaattona perumispäätöksestään, jota perusteltiin pahenevalla koronatilanteella.

Päätös tuli julki vain kaksi päivää ennen kuin alle 20-vuotiaiden miesten MM-kisat alkavat Kanadassa. Ruotsin alle 18-vuotiaiden naisten maajoukkue on tyrmistynyt kohtelusta.

– Olen uskomattoman surullinen päätöksestä perua MM-kisat toisena vuonna peräkkäin. Kärsin kaikkien muiden joukkueiden – pelaajien ja johtajien – kanssa siitä, etteivät he kovan työnteon jälkeen pääse pelaamaan arvokisoissa, Ruotsin alle 18-vuotiaiden MM-joukkueen kapteeni Madeleine Östling kirjoitti tekstiviestissään uutistoimisto TT:lle.

MM-turnaus piti pelata Linköpingissä ja Mjölbyssä ensi vuonna 8.-15. tammikuuta. Ruotsin MM-joukkue on kirjeessään Kansainväliselle jääkiekkoliitolle vaatinut IIHF:ltä uusia pelipäiviä.

– Tartutammeko me (koronaa) enemmän pojat? Tämä on meidän silmissämme syrjintää, Ruotsin MM-joukkue purnasi.

Motivaatio koetuksella

Historia toistaa itseään vuoden takaa. Myös silloin alle 18-vuotiaiden naisten MM-turnaus jäi pelaamatta koronapandemian takia. Tuolloinkin alle 20-vuotiaat miehet pelasivat joulusta eteenpäin MM-mitaleista Kanadassa.

– Vaikka jokainen varmasti ymmärtää, miksi päätös tehtiin, on tämä silti todella iso pettymys erityisesti pelaajien näkökulmasta. Joukkue sai tietää kisavalinnoistaan keskiviikkona, ja nyt he saavat sitten toisenlaisia uutisia, Suomen GM Tuula Puputti harmitteli tuoreeltaan Jääkiekkoliiton verkkosivuilla.

IIHF:n perumispäätös koettelee nuorten naiskiekkoilijoiden motivaatiota panostaa lajiin tosissaan.

– Osalle nuorista pelaajista tämä tarkoittaa, että heiltä jäävät tyttöjen kisat väliin kokonaan, kun MM-turnausta ei ole voitu pelata nyt kahteen vuoteen. Toivottavasti MM-unelma toteutuu mahdollisemman monelle tulevaisuudessa Naisleijonien matkassa, Puputti lisäsi.

Tennislegenda King tuomitsi

IIHF:n päätös on kirvoittanut kirpeää arvostelua laajemminkin maailmalla. Tasa-arvoisen urheilun puolesta suuren elämäntyön tehnyt tennislegenda Billie Jean King tuomitsi Twitter-tilillään MM-turnauksen perumisen selvin sanoin.

– Ei ole hyväksyttävää perua alle 18-vuoden naisten MM-kisat toisena vuonna peräkkäin, kun miesten turnaus pelataan otteluohjelman mukaisesti. Tämä leventää kuilua naisten ja miesten urheilun välillä entisestään, King kirjoitti.

