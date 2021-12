Toivoa ja huolta

Salosta katsoen päättyvään vuoteen sisältyy toiveikkuutta ja huolen aihetta. Teollisuudesta on kantautunut hyviä uutisia pitkin vuotta. Valmet Automotive on palkannut akkutehtaalle satoja työntekijöitä. Investoinneista ja rekrytoinneista kertoivat monet muutkin yritykset. Merkittävä asia on myös se, että jätevoimala aloitti toimintansa keväällä.

Tuhansia työllistäneen Nokian loiston aikoihin ei ole paluuta, mutta Salon peli ei ole pelattu. Nyt kasvua tapahtuu hitaasti ja paikkakunnan mittojen mukaisesti.

Työpaikkatarjonnasta huolimatta väkiluku polkee harmittavasti käytännössä paikoillaan.

Korona koetteli tänäkin vuonna kulttuuria kovilla kourilla. Teatteriesityksiä ja konsertteja pystyttiin kuitenkin järjestämään, samoin erilaisia tapahtumia, joiden ydintä ovat kanssakäyminen ja kohtaaminen.

Salossa tapahtumat ovat pitkälti vapaaehtoisten varassa. Heiltäkin on vaadittu melkoista venymistä poikkeusoloissa. Pelkillä kaupungin panostuksilla kulttuuri-Salo olisi hiljainen paikka ilman koronaakin.

Urheilussa Salo on valtakunnallisesti merkittävä palloilukaupunki. Se nähtiin taas tänä vuonna, kun Salon Vilpas otti kultaa miesten koripallossa ja LP Viesti naisten lentopallossa.

Kuntavaaleja siirrettiin koronan takia huhtikuulta kesäkuulle. Salossa vaalitulos oli erikoisen tasainen: neljä suurinta puoluetta saivat jokainen yksitoista edustajaa kaupunginvaltuustoon.

Kunnissa eletään historiallisesti merkittäviä aikoja. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa palvelut siirtyvät kunnilta uusille hyvinvointialueille. Uudistuksen alla Salossa saatiin alulle kaksi merkittävää sote-hanketta: Salon sairaalan saneeraus ja laajennus yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa sekä vanhusten hoivakodin perustaminen IoT Campukselle.

Kuntavaalien jälkeinen aika on eletty Salossa käytännössä ilman vakituista kaupunginjohtajaa. Tero Nissinen aloitti Salossa vuosi sitten, mutta hän ollut syyskuusta lähtien sairauslomalla, joka jatkuu tällä tietoa loppiaisen yli. Nissinen sijaisena toimii talousjohtaja Anna-Kristiina Korhonen.

Muutostilanteessa strategiatyö on erityisen tärkeää. Kaupunginjohtajan poissaolon takia siinä ei ole päästy vauhtiin. Tilanne ei voi jatkua tällaisena ilman, että johtajan puuttuminen alkaa näkyä kaupungin toiminnassa.