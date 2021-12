Tommi Soidinmäen konsertissa perinteisiä ja uusia joululauluja

Tommi Soidinmäen Joulun hiljaisuus -konsertissa kuullaan tulevana viikonloppuna sekä perinteisiä että uudempia joululauluja.

Perinteisiin kappaleisiin lukeutuvat muun muassa En etsi valtaa loistoa ja Jouluyö. Uudempaa tuotantoa ovat esimerkiksi Taivas sylissäni ja Tähti, tähdistä kirkkain.

Joulun Hiljaisuus -konsertti vie kuulijat illan hämärtyessä joulutunnelmiin Wanhan Kanalan Kuiwuri-salissa Loimaalla.

Soidinmäki on julkaissut konsertinkin nimeä kantavan Joulun hiljaisuus -albumin vuonna 2012. Vierailevana solistina konsertissa esiintyy Eeva Saarenpää.

Soidinmäki ja Saarenpää ovat tulleet tutuiksi laulukomedian Ansa & Tauno tähtiparina. Heitä säestää Kuiwuri-salin konserttia ajatellen valittu Vastakaiku juhlakokoonpano.

Soidinmäki valittiin tangokuninkaaksi vuonna 2004. Jyväskyläläinen Soidinmäki on tuttu myös tanssilavoilta, musikaaleista, konserteista ja kesäteatterien lavoilta.

Konsertissa on huomioitu koronatilanne ja katsomotilat ovat väljät. Konsertin kesto on noin 1,5 tuntia, ja konsertissa on väliaika.

Joulun Hiljaisuus -konsertti 19.12. klo 17 Kuiwuri-Salissa (Oripääntie 1120). Tilaisuudessa kysytään koronapassia.