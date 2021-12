Törkeää ruorijuoppoutta ja törkeää varomattomuutta epäillään rahtilaivojen törmäyksen syyksi

Kahden rahtialuksen törmäyksen syyksi epäillään törkeää ruorijuopumusta ja törkeää varomattomuutta. Tapauksen vuoksi useita ihmisiä on otettu poliisin säilöön.

Kaksi rahtialusta, tanskalainen ja brittiläinen, törmäsivät Itämerellä aamuyöllä. Kaksi tanskalaisaluksessa ollutta ihmistä on kateissa, ja heidän etsintänsä on keskeytetty.

Pelastuspalvelun mukaan näyttää siltä, että brittialus on törmännyt tanskalaisalukseen, joka kaatui törmäyksen voimasta.

Etsinnät keskeytettiin

Kahta Itämerellä kadoksissa ollutta ihmistä ei enää etsitä. Muun muassa Ruotsin merenkulkulaitos kertoi SVT:lle, että etsinnät merellä keskeytetään. Kaatunutta tanskalaisalusta on määrä tutkia tarkemmin esimerkiksi sukeltajien voimin, kun se on saatu siirrettyä lähemmäksi satamaa.

Myös Tanskan puolustusvoimat ilmoittivat etsintöjen lopettamisesta merellä.

Kaksi rahtialusta, tanskalainen Karin Höj ja brittiläinen Scot Carrier, törmäsivät Itämerellä aamuyöllä. Tanskalaiselta alukselta oli turman jälkeen kateissa kaksi ihmistä.

Aiemmin muun muassa ruotsalaiskanava TV4 kertoi, että alus olisi alkanut vuotaa öljyä ja että se oltaisiin siksi siirtämässä Sandhammarin satamaan Ruotsiin.

SVT:n haastattelema Ruotsin merivartioston tiedottaja Valdemar Lindekrantz taas kertoi, ettei hänellä ole tietoa mahdollisesta öljyvuodosta.

– Alus siirretään ennaltaehkäisevien toimenpiteiden vuoksi. Tarkoitus on saada hallinta tilanteesta ja estää laivan uppoaminen, hän sanoi kanavalle.

Tanskalainen ja brittiläinen rahtilaiva törmäsivät toisiinsa Itämerellä Ruotsin etelärannikolla sijaitsevan Ystadin ja tanskalaisen Bornholmin saaren välillä aamuyöllä.

