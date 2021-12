Totiset paikat

Valtakunnan politiikkaa pääkaupungin eturivissä seuraavat toimittajat kertovat vähän väliä hallituksen riidoista ja uumoilevat jopa sen hajoamista. Kauempaa katsoen ministereitä ei erota edes toisistaan. Kun ensin puhuu toinen ja sitten toinen, ei tiedä, kumpi on kampi.

Otetaan esimerkki.

Ministeri 1: Hoidamme oman tonttimme, ja Suomi pitää huolen omasta puolustuksesta.

Ministeri 2: ­Jos me otamme tämän rähmällämme vastaan, se tarkoittaa sitä, että se vyöryy Suomeen.

Ministeri 1: Huolehdimme kaikkien suomalaisten turvallisuudesta.

Ministeri 2: Ei tässä suuri ennustaja tarvitse olla myöskään tämän kysymyksen suhteen, että mitä tulee tulevaisuudessa tapahtumaan.

Näiden autenttisten lainausten ykkönen on Kaikkonen ja kakkonen on Kiuru.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen iloitsi otsa rypyssä hävittäjäkaupoista, ja peruspalveluministeri Krista Kiuru kuvaili yhtä totisena koronaviruksen omikronmuunnoksen aiheuttamaa uhkaa.

Suomi päätyi hävittäjäkilpailutuksessa yhdysvaltalaiseen Lockheedin. Hävittäjien kilpailuttaminen on erilaista kuin esimerkiksi taksikyytien. Sotakoneita voidaan ostaa, vaikka myyjällä ei olisi ensimmäistäkään valmiina varastossa.

Salossa taksikilpailutuksen voitti yritys, jolla on amerikkalaiselta kuulostava nimi, mutta ei vielä tarpeeksi autoja eikä kuljettajia.

Markkinatuomioistuin opasti Saloa, että tilatkaa taksi, joka on olemassa.

Amerikkalaisen hävittäjänkin olemassa olo on vähän ja niin ja näin. Se on tutkassa näkymätön häivekone. Kauppakirjaan tulee ehto, että koneet pitää tuoda Suomeen päivänvalolla. Muuten ei voida varmistaa, että ne on todella tuotu.

Häiveisyytensä lisäksi hävittäjä myös kulkee kovaa – niin, että hentohiuksiselta pilotilta lähtevät vauhdissa viimeisetkin häivenet.

Perhe ja viruspalveluministeri Krista Kiuru on ollut viime päivinä niin totinen ja selväsanainen, että nyt on varmasti tosi kyseessä.

Vaikka sadattuhannet aikuiset eivät ole välittäneet ottaa vielä ensimmäistäkään rokotetta, kolmatta antamaan tarvitaan lisää väkeä. Jos kaikki esitetyt apujoukot kootaan yhteen puolustusvoimien lääkintävarushenkilöistä seurakuntien diakoneihin ja lähihoitajista apteekkien proviisoreihin, on rokottajia kohta enemmän kuin rokotettavia.

Työssä käyvät on kätevintä rokottaa työpaikoilla. Jokaisella on työkaveri, joka vain piikittelee.

Vielä kun saataisiin talkoisiin hoivakotien tarkastuksissa löytyneet näkymättömät häivehoitajat.