Tour de Ski jatkuu kihelmöivistä asetelmista – Kerttu ja Iivo Niskanen sekä Krista Pärmäkoski ovat vankasti kiertueen kärkikamppailussa

Maastohiihdon Tour de Ski jatkuu tänään Saksan Oberstdorfissa kihelmöivistä suomalaisasetelmista. Kerttu Niskanen johtaa naisten kokonaiskilpailua, ja Krista Pärmäkoski jatkaa kiertuetta viidenneltä sijalta.

Iivo Niskanen on miesten kilpailussa kolmantena.

Oberstdorfissa hiihdetään tänään vapaalla hiihtotavalla yhteislähdöt. Miesten 15 kilometrin kilpailu alkaa kello 13.55 Suomen aikaa ja naisten hiihto kello 16.25.

Kerttu Niskanen johtaa naisten kiertuetta 29 sekunnin erolla Yhdysvaltain Jessie Digginsiin. Venäjän Natalia Neprjajeva ja Ruotsin Ebba Andersson ovat seuraavina ennen Pärmäkoskea, joka on 51 sekunnin päässä Niskasesta.

Miesten kilpailun kärjessä on Norjan Johannes Hösflot Kläbo, josta hänen joukkuetoverinsa Pål Golberg on jäänyt 14 ja Iivo Niskanen 36 sekuntia.

Venäjän nousuvireeseen ärsyyntynyt Aleksandr Bolshunov on neljäntenä kahdeksan pisteen päässä Niskasesta.

Kärkeä ei sovi päästää karkuun

Kerttu Niskasen valmentajapuoliso Juho Mikkonen ennakoi tämän päivän kympistä hankalaa kilpailua. Vapaan hiihtotavan yhteislähtö varsin helpolla radalla ei suosi Niskasta.

– Tästä on hyvä lähteä hiihtämään vapaan kymppiä, mutta sanoisin, että se on lähtökohtaisesti Kertun toiseksi heikoin matka tällä Tourilla, Mikkonen pohdiskeli uudenvuodenaattoa.

– Oberstdorfissa on suhteellisen helppo reitti, ja se on ollut usein miekkailukilpailu.

Mikkonen ja Niskanen ovat suunnitelleet kilpailuun puolustusliikettä.

– Toivon, että aikaerot pysyvät maltillisina, tosi pieninä. Yritetään vain minimoida aikaero kärkeen, Mikkonen kaavaili Tourin välipäivänä.

Sääennusteen perusteella kilpailu hiihdetään aurinkoisessa säässä. Samalla lämpötila on punnertamassa kirkkaasti plussan puolelle.

Pasi Rein

STT