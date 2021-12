Tuhansien tulonmenetykset – puolet Korisliigan joukkueista pelaa joulun välipäivinä ilman yleisöä

Salon Vilppaan tuotot yksittäisestä miesten Korisliigan kotiottelusta ovat toiminnanjohtaja Marko Vihiniemen mukaan 5 000–10 000 euroa. Sitä suuruusluokkaa on siis euromäärä, jonka seura menettää ilman yleisöä tiistaina pelattavasta BC Nokia -ottelusta.

– Tuo 5 000–10 000 euroa on määrä, jos yleisöä on se noin 1 000–1 200, mitä ennen kauden alkua on ajateltu. Tuotot riippuvat viikonpäivästä ja osin myös vastustajasta. Viikonloppuisin oheismyynnin tulot ovat merkittävästi arkipäiviä suuremmat, Vihiniemi sanoo.

Varsinais-Suomen osalta yleisötilaisuuksien kielto on toistaiseksi voimassa perjantaihin asti. Vilppaalla on tammikuussa vielä kaksi runkosarjan kotiottelua, 8. ja 22.1.

– Oletusarvo on se, että rajoituksia jatketaan Varsinais-Suomessa Pirkanmaan ja Uudenmaan tapaan hieman pidemmälle. Toiveissa on tietysti se, että viimeistään tammikuun loppupuolella saataisiin taas ottaa yleisöä sisään, Vihiniemi miettii.

Korisliigaseurat päättivät ennen joulua, että kautta jatketaan alkuperäisen otteluohjelman mukaisesti. Yleisöttömyys koskee toistaiseksi Varsinais-Suomen joukkueita (Bisons, Korihait ja Vilpas) loppuvuoden osalta, Pirkanmaan joukkueita (BC Nokia ja Pyrintö) 7. tammikuuta asti ja Helsinki Seagullsia 17. tammikuuta asti. Nokia siirsi oman Kobrat-ottelunsa torstailta tammikuun puoliväliin.

Seagulls–Pyrintö-ottelu siirrettiin ennen joulua Seagullsin Tuukka Kotin koronavirustartunnan vuoksi. Kotti ei ole kokoonpanossa, kun helsinkiläisjoukkue kohtaa tiistaina Joensuussa Katajan.

Viime kaudella pelattiin koko kausi loppuun ilman yleisöä joulukuusta lähtien. Vilpas sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä yli 100 000 euron kompensaatiot menetetyistä tuloista, mikä auttoi merkittävästi, vaikkei summa kaikkia menetyksiä paikannutkaan.

– Se on selvää, että ministeriöltä pitää saada tukea tässäkin tilanteessa. Sellainen viesti ministerin sanomana tuli, että niin myös tapahtuu. Sen avulla seurat pystyivät tekemään päätöksen kauden jatkamisesta tällä tavalla, myös Korisliigan johtoryhmän puheenjohtajana työskentelevä Vihiniemi sanoo.

Vilppaan yleisömäärät putosivat alkukauden yli tuhannesta alle tuhanteen siinä vaiheessa, kun koronapassia alettiin edellyttää joulukuun alusta lähtien.

– Koronapassin käyttäminen ei sinänsä hankaloittanut ottelutapahtuman järjestämistä pahasti. Kaikki sujui itse asiassa jopa paremmin kuin etukäteen osattiin ajatella – pudonneita yleisömääriä lukuun ottamatta toki, Vihiniemi mainitsee.

Korisliigaa, Vilpas–BC Nokia tiistaina kello 18.30 Salohallissa.