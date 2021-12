Tukkipuun kysyntä kasvattanut hakkuita – Metsänhoitoyhdistykselle urakoiva saa painaa töitä kellon ympäri

Metsänhoitoyhdistys Salometsälle hakkuita urakoiva Tapio Vesanen saa painaa töitä kellon ympäri. Töitä riittää myös kahdeksalla muulla metsänhoitoyhdistykselle urakoivalla hakkuuketjulla.

Hakkuuketjuun kuuluvat hakkuukone ja ajokone. Vesanen on jopa investoinut uuteen hakkuukoneeseen ja hankkinut myös ajokoneen, jota ajaa hänen veljensä Juho-Heikki Vesanen.

Syynä hyvään työtilanteeseen ovat kasvaneet hakkuut.

– Olemme saaneet täystyöllistettyä kaikki, Salometsän toiminnanjohtaja Olavi Pitkänen sanoo.

Pitkäsen mukaan koko vuosi on ollut normaalia vilkkaampi, mikä johtuu tukkipuun kasvaneesta kysynnästä ja hyvästä hinnasta.

Myös loppuvuoden pakkassää on suosinut metsätöitä ja etenkin puun ajoa, kun tiet ovat jäätyneet.

– Täällä on usein syksyllä ollut pitkiä kelirikkokausia, mutta nyt kausi alkoi vasta sadekauden lopussa ennen pakkasia, Pitkänen kuvailee.

Määrällistä arviota kuluvan vuoden hakkuiden kasvusta Pitkänen ei pysty kertomaan, mutta arvioi niiden kasvaneen aiempaan verrattuna. Taustalla on tukkipuun kohonnut hinta.

– Hinta lähti nousuun jo vuosi sitten, mutta etenkin keväällä tukkipuun hinta alkoi nousta kovan kysynnän vuoksi, hän selittää.

Syksyllä kysyntä tasaantui Pitkäsen mukaan joksikin aikaa. Puuta oli ostettu huomattavat määrät, ja ostajat pitivät ”mietintätaukoa”.

Normaalia vilkkaampi tukkipuun kysyntä on kuitenkin jatkunut koko loppuvuoden. Perimmäisenä syynä on ollut sahatavaran kysynnän kasvu.

Pitkänen sanoo metsänomistajien huomanneen hyvän menekin ja ottaneen yhteyttä, mutta metsänhoitoyhdistyksen neuvonta pitää myös itse metsänomistajia ajan tasalla.

Suurin kysyntä on kohdistunut kuusitukkiin. Pitkäsen mukaan tämän ansiosta on voitu hakata lahoamisvaiheessa olevaa kuusimetsää, ennen kuin tukkipuu on ehtinyt kärsiä lahosta.

Mäntytukin kysyntä ei ole ollut samaa tasoa kuin kuusitukin.

– Mäntytukkia olisi enemmän, mitä menisi, Pitkänen sanoo.

Hän toivookin, että myös männyn sahatavaran kysyntä kasvaisi.

Hän muistuttaa, että metsissä tehdään koko ajan myös harvennushakkuita.

– Kuitupuukokoisesta puusta menee selkeä osa suoraan energiaksi, hän kertoo.

Pitkäsen mukaan syynä on se, että kuitupuun ja energiapuun hinnassa ei ole isoa eroa. Samalla energiapuun korjuu tulee edullisemmaksi kuin kuitupuun korjuu.

Pitkänen: metsäkeskustelussa ei huomioida jo tehtyä työtä

Vilkas keskustelu metsän ympärillä ja esimerkiksi viimeisin taksonomia-asia ei Olavi Pitkäsen mukaan näy siten, että puuta nyt myytäisiin hanakammin.

Vaikka metsäkeskustelut eivät olekaan Pitkäsen arvion mukaan vaikuttaneet metsänomistajien tekemiin myyntipäätöksiin, hän on huomannut keskustelun vaikuttaneen tunnelmaan.

– Metsänomistajista tuntuu pahalta, sillä keskustelussa ei huomioida valtavaa työmäärää, mikä on tehty, Pitkänen katsoo.

Hän selittää, että aina ensimmäiseksi katsotaan mahdollisista hakkukohteista, onko niissä luontorajoitteita.

– Toimimme metsälakia tarkemmin, hän sanoo.

Hakkuilta säästetyistä kohteista on mahdollista saada Metso-suojeluohjelman mukaista korvausta, mutta Pitkänen tietää, että metsänomistajilla on usein myös omia kohteita, joita he haluavat säästää muusta syystä.