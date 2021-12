Turkki kehottaa Venäjää luopumaan yksipuolisista Nato-vaatimuksistaan

Turkki kehottaa Venäjää luopumaan yksipuolisista vaatimuksistaan sotilasliitto Natoa kohtaan ja valitsemaan rakentavamman lähestymistavan lännen kanssa Ukrainan tilannetta koskien.

Turkin ulkoministerin Mevlut Cavusoglun mukaan Venäjän ja Naton tulisi käsitellä erimielisyyksiään suorissa neuvotteluissa, joita Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg on ehdottanut.

Venäjä on vaatinut Natolta takeita muun muassa siitä, ettei sotilasliitto laajenisi.

– Ehdotusten tulisi olla molempien osapuolten hyväksyttävissä. Venäjä on tehnyt joitain ehdotuksia. Mutta ehkä Nato hakee samanlaisia takuita Venäjältä. Tämä ei ole yksipuolinen asia, Cavusoglu sanoi toimittajille tänään.

Naton edustajan mukaan sotilasliitto on ollut yhteydessä Venäjän johtoon Naton ja Venäjän neuvoston kokouksen järjestämisestä 12. tammikuuta. Venäjä ei ole vielä virallisesti hyväksynyt ehdotusta.

Natoon kuuluva Turkki on toimittanut taistelulennokkeja Ukrainaan, mikä on ärsyttänyt Venäjää. Maa pelkää, että Ukraina voisi käyttää lennokkeja konfliktissa separatisteja vastaan itäisillä alueilla.

Toisaalta Turkki on ärsyttänyt myös Yhdysvaltoja ja Natoa hankkimalla Venäjältä edistyneen ohjuspuolustusjärjestelmän. Kaupan johdosta Yhdysvallat asetti Turkille pakotteita vuosi sitten.

STT

Kuvat: