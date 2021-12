Tutkija: Sodanuhka Ukrainassa ei muuttunut mihinkään suuntaan

Sodanuhka Ukrainassa ei muuttunut mihinkään suuntaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin lehdistötilaisuuden perusteella, sanoo vanhempi tutkija Jussi Lassila Ulkopoliittisesta instituutista.

Itse asiassa Putin ei hänen mukaansa konkretisoinut millään muotoa sodanuhan kysymystä.

Sen sijaan Lassilan mukaan vahvistui se, että Putin elää yhä vahvemmin ihan omassa todellisuudessaan. Tämä on omiaan lisäämään spekulaatioita siitä, mikä on ylipäätään Putinin maailmankuva ja käsitys asioista, Lassila lisää.

Uutena piirteenä Lassila näkee Putinin pakonomaisen kiinnittymisen Neuvostoliiton kohtalonyhteyteen omassa toiminnassaan.

– Ja hänen territoriaalinen ymmärryksensä on Neuvostoliitossa.

Putin on yhä vakuuttuneempi siitä, että Venäjä on oikeassa

Putin on Lassilan mukaan tullut yhä enemmän ja enemmän vakuuttuneeksi siitä, kuinka oikeassa Venäjä on ja kuinka petollisesti länsi toimii.

– Tässä mielessä (lehdistötilaisuus) vahvisti Putinin käsitystä, joten hänen kanssaan on yhä hyvin vaikea päästä minkääntyyppiseen aitoon dialogiin ja edes dialogisempaan tilanteeseen.

Julkisuudessa on ollut tietoja, joiden mukaan venäläiset ja yhdysvaltalaiset neuvottelijat keskustelisivat turvallisuusasioista tammikuussa. Onko neuvotteluissa mahdollisuus päästä eteenpäin, jos Putinilla on oma todellisuutensa?

– Haasteellista se on, mutta positiivista on se, että Putin on edelleen valmis keskustelemaan.

Lassilan mukaan Putin kiistää territoriaaliset faktat eli Venäjän nykyrajat.

– Tällaiset kommentit, että mitä tämä on, että Yhdysvallat tulee raketteineen meidän kotiin. Hän käytti tällaista termiä, joka siis kuvastaa sitä, että meidän kotimme on Neuvostoliitto, tämä geopoliittinen tila.

Tällaiset valinnat osoittavat Lassilan mukaan sen, kuinka voimakkaasti Neuvostoliiton hajoamisen aiheuttama trauma on vahvistunut. Neuvostoliitto jakautui useiksi valtioiksi 1990-luvulla.

”Kyse ei välttämättä ole kierosta maskirovkasta”

Ukrainan tilanteessa on Lassilan mukaan varauduttava kaikkeen. Viime aikoina läntisessä keskustelussa on ollut esillä se, ovatko Venäjän turvallisuutta koskevat vaatimukset ja ultimaatumit Yhdysvalloille ja sotilasliitto Natolle bluffia.

– Minä en ole ihan varma, ovatko ne bluffia, koska lehdistötilaisuus taas vahvisti sitä, minkälaisessa maailmankuvassa Putin elää. Hän oikeasti kuvittelee ja elää sellaisessa tilassa, jossa Venäjä on pakotettu esittämään tällaisia (vaatimuksia).

Lassilan mukaan on lähdettävä siitä, että Putin aidosti elää tämäntyyppisten uskomusten varassa, eivätkä ne ole välttämättä mitään kieroa maskirovkaa (venäjänkielinen termi, joka tarkoittaa harhauttamista).

Eeva Nikkilä-Kiipula

STT

Kuvat: