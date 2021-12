Työllisyys kohenee edelleen

Marraskuun tilastot kertovat, että työllisyys kohenee tasaisesti. Viime vuoteen verrattuna työttömien määrä on selvästi vähäisempi. Yleensä marraskuussa työttömyys kausiluonteisesti hieman kasvaa lokakuuhun verrattuna, mutta nyt työttömyys päinvastoin supistui Varsinais-Suomessa.

Työllisyystilanteen paraneminen vuoden takaisesta tilanteesta johtuu erityisesti lomautettujen määrän rajusta vähenemisestä. Koronapandemian vuoksi lomautettuja oli viime vuonna paljon.

Hyvä suunta työllisyyskehityksessä näkyy myös Salossa. Salon työttömyysaste oli marraskuun lopussa 9,2 prosenttia, kun se vastaavana ajankohtana vuosi sitten oli 12,1. Lokakuun tilanteesta Salossa työttömyys hieman kasvoi toisin kuin maakunnassa yleisesti. Tosin kasvu oli pieni, 0,1 prosenttiyksikköä.

Työvoiman määrä on vähentynyt Salossa vuoden aikana kaikkiaan 179 henkilöllä. Samaan aikaan työttömien määrä väheni 713 henkilöllä, joten työllisyystilanne on vuoden aikana selvästi parantunut.

Kaikkiaan työtä vailla oli Salossa marraskuun lopussa 2 141 työnhakijaa. Heistä lomautettuna oli 163. Viime vuonna vastaavaan aikaan työttömiä oli Salossa 2 854, ja heistä lomautettuna 545 työnhakijaa.

Salossa ja muualla maakunnassa työllisyystilanne on tasaisesti parantunut. Rakenteellinen työttömyys on kuitenkin edelleen ongelma. Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat eivät aina kohtaa.

Vaikein tilanne on pitkäaikaistyöttömillä. Vaikka työttömyys on muuten vähentynyt, niin Salossa pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut. Marraskuun lopussa pitkäaikaistyöttömiä oli 803, mikä on 90 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten.

Samaan aikaan avoimien työpaikkojen määrä on kasvanut voimakkaasti. Avoimia paikkoja on tuoreen tilaston mukaan Salossa nyt 712, kun viime vuonna marraskuun lopussa vastaava luku oli 218. Avoimien työpaikkojen määrä on siis lisääntynyt lähes 500 työpaikalla.

Lisäyksen taustalla ovat Saloon tulleet uudet työpaikat. Iso osa uusista työpaikoista selittyy Valmet Automotiven Salon akkutehtaalla.

Työllisyystilanne on kohentunut Salon lisäksi myös muissa talousalueen kunnissa. Koko maakunnan paras työllisyystilanne on Sauvossa, jossa työttömyysaste on 3,5 prosenttia. Tämä tarkoittaa käytännössä jo selvää työvoimapulaa. Somerolla työttömyysaste on 6,4.

Suurin työttömyys mitattiin Turussa, jossa työttömyysaste on 12,2 prosenttia. Turussakin kuljetaan parempaan suuntaan, sillä vuosi sitten vastaava luku oli 13,8 prosenttia.