Työvoimapula kaipaa ratkaisuja

Työvoimapula pahenee edelleen, vaikka asiasta on puhuttu jo pitkään.

Myös Salon kaupunki kärsii työvoimapulasta monilla sektoreilla. Esimerkiksi kahdeksasta koulupsykologin virasta neljä on avoinna (SSS 8.11.).

Kaupungin pyörittämässä terveyskeskussairaalassa on puolestaan yli puolet lääkärien viroista täyttämättä (SSS 4.11.).

Hoitajapula on piinannut Salon kaupunkia jo pitkään, ja ongelmia on myös koulunkäyntiohjaajien, laitoshuoltajien ja kiinteistönhuoltajien löytämisessä. Lista hankalasti löydettävistä ammattilaisista kasvaa koko ajan.

Yksityisellä puolella esimerkiksi metallialan osaajia ei juuri löydy vapailta työmarkkinoilta. Myös kokoonpanotyöntekijöistä on pulaa, ja esimerkiksi Valmet Automotive on laajentanut akkutehtaan rekrytointeja ulkomaille.

Työvoimapulasta kärsivillä aloilla on työntekijän markkinat.

Tämän vuoksi Salon kaupunkikin pyrkii kohentamaan työnantajakuvaajansa ja työn houkuttelevuutta.

Terveyskeskussairaalassa suunnitellaan isojen osastojen jakamista pienemmiksi, jotta lääkärien olisi mahdollista keskittyä kapeampaan sektoriin.

Kaupungin keinolistalla ovat myös palkkatasojen tarkistukset ja laajempi työelämän laadun tarkastelu. Esimerkiksi koulupsykologien osalta Salon palkkataso on jäänyt muista maakunnan kunnista jälkeen.

Salossa on edelleen yli yhdeksän prosentin työttömyysaste. Työvoimapula on totta, vaikka työttömiä on paljon.

Työttömien koulutustaustat saattavat sopia huonosti nykyiseen työmarkkinatilanteeseen, mutta suurta työttömien joukkoa ei voi ohittaa sopimattomina.

Työttömien asenteesta puhutaan paljon, mutta myös työnantajilta vaaditaan uudenlaista asennetta. Valmiin ammattilaisen palkkaamisen sijaan pitää pohtia, voitaisiinko väkeä kouluttaa työpaikoilla.

Alati paheneva työvoimapula osoittaa myös sen, että Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa.