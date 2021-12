Ulkoministeriö: Syyriasta kotiutettiin Suomeen äiti ja tämän neljä lasta

Ulkoministeriö kotiutti perjantaina Syyriasta suomalaisen äidin ja hänen neljä lastaan. Yksi lapsista on täysi-ikäinen, nuorin alle viisivuotias. Kaikki viisi ovat aiemmin olleet al-Holin leirillä.

Perhe kotiutettiin Syyriasta Turkin kautta yhteistyössä Turkin viranomaisten kanssa. Kotiutetut ovat nyt kotimaan viranomaisten toimien piirissä.

Suomen viranomaisilla on perustuslain mukainen velvoite turvata leireillä pidettyjen suomalaisten ja erityisesti lasten perusoikeudet, mikäli se on mahdollista. Syyriassa olleiden lasten perusoikeudet voidaan ulkoministeriön mukaan turvata vain kotiuttamalla heidät Suomeen.

Vain lasten kotiuttaminen ei ole ollut mahdollista. Kaikessa viranomaistoiminnassa on ensisijaisesti otettu huomioon lapsen etu.

Ulkoministeriö on vuodesta 2019 lähtien kotiuttanut yhteensä 35 al-Holin leirillä pidettyä suomalaista, joista 26 lasta ja yhdeksän aikuista. Syyrian leireillä on edelleen kymmenkunta suomalaista.

Ulkoministeriö kertoo pyrkivänsä kotiuttamaan loputkin Koillis-Syyrian leireillä pidetyt suomalaiset lapset jos se vain on mahdollista.

Edellisen kerran Syyriasta kotiutettiin Suomeen nainen ja hänen kaksi lastaan tämän vuoden heinäkuussa. Ulkoministeriön erityisavustaja Jussi Tanner kertoi tuolloin STT:lle, että kaksi kolmasosaa suomalaisista on jo kotiutettu Syyrian leireiltä.

Ulkoministeriön mukaan Koillis-Syyrian leirit muodostavat edelleen vakavan pitkän aikavälin turvallisuusriskin. Mitä kauemmin lapset ovat leireillä, ilman suojaa ja opetusta, sitä vaikeammaksi väkivaltaisen ääriajattelun ja radikalisaation torjunta käy.

