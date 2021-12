Urheilukentän peruskorjaus jälleen pääosassa Someron valtuustossa – kenttäalue menee uuteen suunnitteluun

Someron kaupunginvaltuusto käsitteli ensi vuoden talousarviota viisi tuntia. Kaupunginhallitus oli budjettiehdotuksestaan yksimielinen, mutta valtuustossa tahti oli toinen.

Päähuomion sai jälleen urheilukentän peruskorjaus, josta äänestettiin useamman kerran. Valtuusto päätti, että varsinaisen kenttäalueen korjaus suunnitellaan uudelleen. Lähtökohta on, että juoksuratoja ei lisätä nykyisestä.

Uutta suunnittelua esitti SDP:n Ismo Valve.

– Säilytetään nykyinen katsomo ja saneerataan kenttä kuusirataisena. Se riittää somerolaisille, ja homma saadaan etenemään.

Riitta Lehtinen (sd.) kannatti Valveen esitystä, mutta ei halunnut ottaa kantaa katsomoon.

– Päällystetään radat ja kunnostetaan muita paikkoja. Se riittää meidän kilpailutoimintaan. SM-tason urheilijat harjoitelkoon kentällä, mutta kisatkoon muualla.

Tero Pirttilä (kesk.) ei innostunut lisärahasta suunnitteluun.

– Kentän suunnitteluun on jo käytetty 100 000 euroa, ja uusi summa on arvuuttelua.

Lehtinen kuittasi Pirttilälle saman tien:

– Se, mitä on käytetty, on käytetty. Ensi vuoden määrärahasta irtoaa varmasti uuteen suunnitteluun 30 000 euroa.

Harri Känkänen (ps.) kyseenalaisti summan.

– 30 000 eurolla suunnittelu ei varmasti toteudu.

Juha Salo (kesk.) korosti, että kentälle aiemmin tehdyt suunnitelmat perustuvat Someron Esalta ja Voimalta saatuihin toiveisiin.

– Tarve nurmikentän salaojitukseen tuli jalkapallon puolelta.

Valveen esitys kuusirataisen kentän suunnittelusta voitti luvuin 14–21. Keskustan edustajat sekä Kati Fonsell-Laurila (kok.) ja Reima Anolin (kd.) kannattivat alkuperäistä korjaussuunnitelmaa.

Valtuusto äänesti myös urheilukentän määrärahoista. Heikki Lehtinen (vas.) esitti, että kentän peruskorjaukselle ei varata ensi vuodelle euroakaan.

– Rahaa ei tarvita, sillä katsomosta tehdyn valituksen takia homma ei etene ensi vuonna.

Esitys kaatui luvuin 33–2, sillä Lehtistä kannatti vain saman ryhmän Elli Kurkikangas.

Laura Nuotio ( kok.) ehdotti katon määräämistä sille, mitä urheilukentän peruskorjaus saa maksaa.

– Näin huolehditaan siitä, että kulut pysyvät kurissa.

Valtuuston puheenjohtaja Jani Kurvinen (kesk.) piti kattoa turhana.

– Jos valtuuston myöntämä määräraha ylittyy, on valtuuston päätettävä joka tapauksessa lisärahasta.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jutta Varjus ( kok.) palasi valtuustossa ympäristölautakunnan kentän huoltorakennukselle myöntämään rakennuslupaan.

– Samoilla perusteilla kovin moni ei olisi saanut pysyvää rakennuslupaa. Onko Solun lupa asianmukaisesti annettu, Varjus pohti.

Kurvinen korosti Varjukselle, että valtuusto ei rakennuslupia myönnä. Totti Nuoritalo (kok.) ilmoitti pettymyksensä valtuuston keskusteluun.

– Täällä on turha puhua ympäristölautakunnan päätöksestä. Millaisen kuvan me annamme ulkopuolelle, kun emme pysty yhdestä kentän korjauksesta päättämään? Tämä hanke huvittaa jo naapurikuntiakin, Someron Kokoomuksen puheenjohtajana ja varavaltuutettuna toimiva Nuoritalo totesi.

Nuotion esitys määrärahakatosta kaatui äänin 19–13, 3 tyhjää.





Valtuusto pääsi urheilukentän jälkeen keskustelemaan edelleen urheilusta, sillä Heikki Lehtinen esitti uudelle palloiluhallille 100 000 euron suunnittelurahaa.

– Someron Voiman futsal-porukka joutuu pelaamaan liigaa muualla, ellei isompaa salia saada.

Martina Ramsay (kok.), Varjus ja Valve tukivat ajatusta.

– Somerolla on kova hallipula. Kannattaa tehdä urheiluhalli, jossa on myös juoksuradat ja voi hypätä seivästä, Valve sanoi.

Harri Känkänen (ps.) ihmetteli Lehtisen esitystä.

– Yritimme juuri säästää rahaa ja heti tuodaan tämä esille. Urheilukentän kohdalla on puhuttu paljon siitä, että se pitää tehdä kuntalaisille. Kuinka monta kuntalaista on Voiman futsal-joukkueessa, Känkänen kyseli.

Lehtisen esitys kaatui äänin 26–7, 2 tyhjää.

Keskustan kehittäminen puhutti

SSS

Someron kaupunginvaltuutettuja puhutti maanantaina urheilun lisäksi keskustaajaman kehittäminen. Martina Ramsay (kok.) esitti, että Kiiruun puiston uuden tapahtuma-aukion rahoista siirretään 250 000 euroa alakoulujen investointeihin vuonna 2025.

– Oinasjärven ja Pitkäjärven koulut vaativat korjauksia. Keskustaa voidaan kehittää vähän kevyemmällä kädellä ja panostaa samalla myös kyliin, Ramsay huomautti.

Matias Mäkinen (ps.) halusi kaikki keskustan kehittämiseen varatut rahat pois taloussuunnitelmasta. Tero Pirttilä (kesk.) sanoi, että keskustan kehittämistä ei voi unohtaa.

– Tästä on helppo poistaa määrärahoja, sillä se uppoaa äänestäjiin. Emme vielä tiedä, mitä tulemme tekemään, mutta millainen olisi Joensuuntie, ellei sille olisi tehty aikoinaan mitään, Pirttilä totesi.

Riitta Lehtinen (sd.) toivoi, että keskustaa ja kyliä ei laiteta vastakkain.

– Tarvitaan koko kunnan kehittämistä.

Ramsayn esitys kaatui luvuin 21–14 ja Mäkisen 27–8.

Valtuusto hylkäsi äänin 28–7 esityksen Someron Vesihuollon uusista tavoitteista. Harri Känkänen (ps.) ehdotti tavoitteisiin lisäystä, jonka mukaan uuden jätevesiliittymän hinta olisi eri puolilla kuntaa sama. Perussuomalaisten esitys Kermisen alueen kunnallistekniikkaan varattujen rahojen poistosta kaatui äänin 20–15.

Kaupunginvaltuusto varasi yksimielisesti ensi vuoden talousarvioon 250 000 euroa tuloja ja menoja asunto-osakkeiden myyntiin ja ostoon. Juha Salo (kesk.) korosti, että varsinkin Somerniemen suunnalla on pulaa rivitaloasunnoista.

– Kaupungin tulisi myydä vanhoja yksittäisiä huoneistoja ja tukea uudisrakentamista. Kaupungilla pitää olla valmius varata asunto tai asuntoja, jos joku rakennusliike on valmis rakentamaan tänne uuden rivitalon, Salo huomautti.