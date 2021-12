Uros-omistaja Hallikainen kasvatti omaisuuttaan ennen kulissien romahtamista myymällä palasia yhtiöstään – osuudet olivat pieniä, mutta teknohuumassa hinta korkea

Teknologiayhtiö Uroksen omistaja Jyrki Hallikainen onnistui myymään yhtiöstään palasia ennen yhtiön kulissien romahtamista. STT:n tietojen mukaan Hallikainen on myynyt ainakin kahdelle kokeneelle sijoittajalle osuuden yhtiöstään.

Kumpikaan näistä kaupoista ei ole aiemmin ollut julkisuudessa, vaikka yhtiön johto on vihjannut useammista sijoittajista. STT:n tietojen mukaan molemmat ostajat kokevat, että Hallikainen harhautti heitä kertomalla harhaanjohtavia tietoja yhtiöstä.

STT:llä ei ole tiedossa ostajien henkilöllisyyttä, mutta toinen ostajista on Sveitsissä asuva ulkomainen sijoittaja. STT ei ole pystynyt vahvistamaan toisen sijoittajan kansalaisuutta tai hankittujen omistusosuuksien tarkkoja prosentteja.

Vaikka Hallikaisen myymät omistukset olivat pieniä, kauppasummat ovat suuria yhtiöstä, jonka todellinen liiketoiminta ei vastaa yhtiön väittämiä hurjia lukuja.

Uros-konserni väitti tehneensä vuonna 2019 liikevaihtoa lähes 2,7 miljardia euroa ja liikevoittoa noin 170 miljoonaa euroa, mutta tilintarkastaja ei ikinä hyväksynyt ilmoitettuja lukuja. Jos teknologiayhtiön luvut nousevat lähes nollasta tuolle tasolle vain kolmessa vuodessa, toiminta näyttää voitolliselta joka vuosi ja kasvu vaikuttaa jatkuvan, yhtiön arvo mitataan nykyisessä teknohuumassa miljardiluokassa.

Huikealla arvostuksella Hallikainen myös Uroksen palasia kauppasi. STT ei ole pystynyt varmistamaan tarkkoja kauppasummia, mutta suuntaa antavan arvion voi laskea esimerkiksi miljardin euron arvostustasolla, jolloin prosentin osuus yhtiöstä maksaisi 10 miljoonaa euroa. Kun sijoittajien yhteensä hankkima osuus oli mahdollisesti esimerkin lukuja korkeampi, Hallikainen hankki merkittävän varallisuuden.

Uros kertoi maaliskuussa siirtävänsä pääkonttorinsa Suomesta Sveitsiin, jonne se oli perustanut vuoden 2020 lopulla konsernille uuden emoyhtiön, Uros Ag:n. Sveitsissä yritysten omistajat eivät ole julkista tietoa. STT ei voi kertoa lähteistään enempää heidän taustansa takia.

STT ei ole syksyn ja talven aikana tavoittanut Hallikaista kommentoimaan yhtiön asioita. Syyskuussa Hallikainen vastasi haastattelupyyntöön tekstiviestillä ja pyysi lähettämään kysymykset sähköpostilla. Hallikainen ei kuitenkaan vastannut kysymyksiin.

Keskiviikkona Hallikainen vastasi puhelimeen, mutta asian kuultuaan ilmoitti olevansa liikenteessä ja sulki puhelimen. Hän ei palannut sen jälkeen tekstiviestillä lähetettyyn haastattelupyyntöön.

Hallikaisen tarina meni laajasti läpi

Hallikainen on oululaistaustainen liikemies, joka on pitkään asunut ulkomailla, ensin Belgiassa ja sittemmin Sveitsissä. Syksyn aikana Hallikainen on ilmoittanut kotipaikakseen Liechtensteinin. Todennäköisesti hän maksaa myyntivoitoistaan veroa Sveitsiin tai Liechtensteiniin.

Hallikainen oli toinen Uroksen perustajista vuonna 2011 ja omisti kasvun vuosina yhtiön perheenjäsentensä kanssa. Myös yhtiön hallitus oli perhepiirin hallussa, ja Jyrki Hallikainen toimi hallituksen puheenjohtajana. Hän myös osallistui yhtiön päivittäiseen toimintaan ja solmi asiakkaiden kanssa sopimuksia, joiden tarkasta sisällöstä yhtiön toimiva johto ei saanut tietää.

Uros, tai tarkemmin sanottuna Hallikainen, sai tarinansa läpi esimerkiksi Tekesille (nykyinen Business Finland), rahoittajana toimineille pankeille, sponsoroimalleen Tampere Areenalle, talousmedioille, työntekijöilleen, tilintarkastajalle vuoden 2018 osalta ja lopulta sijoittajille.

Nyt Hallikainen on tehnyt voittonsa ja ainakin Suomen-tytäryhtiöksi jääneen Uros Oy:n tarina on todennäköisesti lopussa. Joulukuun puolivälissä Nordea, Oulun Osuuspankki ja valtion erityisrahoitusyhtiö Finnvera hakivat Uroksen Suomen-yhtiötä konkurssiin. Areenan sponsorisopimus purettiin lokakuussa.

STT kertoi marraskuussa, että Oulun poliisi epäilee Urosta törkeästä avustuspetoksesta. Tutkinta liittyy Business Finlandin eli silloisen Tekesin vuosina 2011-2013 antamiin lähes viiden miljoonan euron tuotekehityslainoihin ja reilun miljoonan euron avustuksiin, jotka yhtiö sai Business Finlandin mukaan väärillä ja salailluilla tiedoilla.

Tilintarkastaja ei enää hyväksynyt

Uroksen valtavat voitot olivat rakennettu vain paperille. Vuonna 2018 oululaistaustainen yhtiö kertoi tehneensä 120 miljoonan euron liikevoiton. Yhtiön kassassa huikea tulos ei näkynyt, vaan vuoden päätteeksi konsernin kassa oli lähes tyhjä ja sillä oli 149 miljoonan euron myyntisaamiset.

STT:n tietojen mukaan konsernin ulkopuolelta tullut voitto kirjattiin yhtiön Hongkongin-tytäryhtiön tilinpäätökseen, joka ei ole julkinen. Hongkongin tytäryhtiöön ei kuitenkaan tullut uskottavaa positiivista kassavirtaa yhtiön ulkopuolelta, vaan myyntisaamiset vain kerääntyivät ja jatkoivat kasvuaan. Saamiset ovat esimerkiksi asiakkaiden velkoja yhtiölle.

Hallikaisen tahdosta yhtiö ei edes yrittänyt aktiivisesti periä myyntisaamisia asiakkailtaan. Vuonna 2019 konserni väitti tehneensä jo yli 170 miljoonaa euroa voittoa, mutta kassaan rahat eivät tulleet eikä tilintarkastaja enää hyväksynyt konsernin tilinpäätöstä.

Työntekijät jäävät tyhjän päälle

Uroksen tuotekehitys on ollut koko ajan Oulussa. Konsernin kaikki immateriaalioikeudet kuuluivat Luxemburgissa sijaitsevalle tytäryhtiö Uros Technologiesille, joka laskutti niiden käytöstä Hongkongin tytäryhtiötä. Yhtiön valtavat voitot näkyivät siten Luxemburgin tytäryhtiön tuloksessa, mutta merkittävästi oikeaa rahaa Hongkongista ei Luxemburgin yhtiöön liikkunut vaan summa näkyi saatavina.

Uroksen työntekijät saivat vuosikymmenen ajan palkkaa yhtiöstä, mutta Hallikaisen yrityskaupat eivät heitä hyödytä. Esimerkiksi vuoden 2018 tuloksen teki Uroksen tilinpäätöksen mukaan keskimäärin 40 työntekijää, joista suurin osa Oulussa. Palkkoja yhtiö maksoi sivukuluineen alle 1,6 miljoonaa euroa eli keskimäärin vain 40 000 euroa työntekijälle.

Työntekijöillä oli optio-ohjelmia, jotka oli kuitenkin sidottu yhtiön listautumiseen tai määräysvallan vaihtumiseen. Kun Hallikainen myi pieniä osuuksia yhtiöstä, optio-ohjelmat eivät toteutuneet. Todennäköisen konkurssin jälkeen he jäävät tyhjän päälle. Muutamat työntekijät ovat jo löytäneet uuden työnantajan.

Uros kertoi toimintansa rakentuvan niin kutsutun esineiden internetin eli IOT-palveluiden ympärille. Yhtiö kertoi kytkevänsä asiakkaidensa laitteita nettiin, esimerkiksi lisäämällä niihin virtuaalisen sim-kortin. Näin valmistaja voisi tarkkailla esimerkiksi kodinkoneiden käyttöä. Lisäksi yhtiö kertoi tekevänsä järjestelmiä esimerkiksi vesien ja nesteiden analysointiin sekä monitorointiin. Yhtiöllä oli myös oikeita asiakkaita, mutta liiketoiminta ei ollut lähelläkään ilmoitettuja lukuja.

https://yle.fi/uutiset/3-12151510

https://www.hs.fi/talous/art-2000008398392.html

https://yle.fi/uutiset/3-12113590

Mikko Isotalo

STT

