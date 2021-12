Useat Euroopan maat käynnistivät lasten laajat koronarokotukset

Useat Euroopan maat alkoivat tänään rokottaa kattavasti 5-11-vuotiaita lapsia koronavirusta vastaan. Tavoitteena on hillitä rajusti leviävää pandemiaa ja pitää koulut auki.

Osa Euroopan maista harkitsee vielä, tulisiko kaikki 5-11-vuotiaat rokottaa. Suomi lukeutuu tähän ryhmään.

Lasten kattavat rokotukset alkoivat tänään esimerkiksi Saksassa, Espanjassa, Kreikassa ja Unkarissa.

EU:n lääkevalvontaelin EMA hyväksyi viime kuussa Pfizerin rokotteen 5-11-vuotiaille. Tämä ikäryhmä saa rokotetta pienemmän annoksen kuin sitä vanhemmat.

Von der Leyen: Omikron voi olla koronan valtavirus Euroopassa tammikuun puolivälissä

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen arvioi, että omikronmuunnos saattaa olla koronaviruksen yleisin muoto Euroopassa tammikuun puoliväliin mennessä.

Von der Leyen painotti samalla, että EU:lla on tarpeeksi koronarokotteita pandemian vastaiseen taisteluun.

Maailman terveysjärjestö WHO puolestaan varoitti, että omikron leviää aiempia variantteja nopeammin. Järjestön johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoi, että muunnos on todennäköisesti huomaamatta levinnyt suurimpaan osaan maailman maista.

Omikronmuunnosta on havaittu 77 maassa. Se havaittiin ensimmäisen kerran viime kuun lopulla Etelä-Afrikassa.

Varhaisten tietojen perusteella vaikuttaa siltä, että omikron on deltamuunnosta tarttuvampi.

STT

Kuvat: