”Uskon, että halukkuutta on” – sote-alan järjestöjen kattojärjestölle on tullut pyyntö auttaa kriittisissä koronatoimissa

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulta (sd.) on tullut pyyntö sote-alan järjestöille auttaa kriittisessä koronatilanteessa, kertoo Suomen sosiaali ja terveys ry:n (Soste) pääsihteeri Vertti Kiukas. Kiukkaan mukaan ministeri oli yhteydessä yli 240:n sosiaali- ja terveysalan vapaaehtoisjärjestön kattojärjestöön jo ennen esiintymistään Ylen A-studiossa tiistai-iltana. Kiuru kertoi A-studiossa pitävänsä tärkeänä kolmansien rokoteannosten vauhdittamista nyt, kun kahdesti rokotettujen suoja alkaa hiipua. Hän kertoi, että koronatoimiin on pyydetty apua Puolustusvoimilta ja kansalaisjärjestöiltä.

Vertti Kiukas kertoo, että Soste koordinoi avunpyynnön eteenpäin jäsenjärjestöilleen. Sostessa odotetaan vielä tarkempia tietoja siitä, miten järjestöapua organisoitaisiin.

– Todennäköisesti organisoinnissa edetään sairaanhoitopiireittäin, Kiukas kertoo STT:lle.

Kiukas uskoo, että järjestöjen potentiaali on ennen kaikkea koronajäljitykseen osallistumisessa.

– Jonkin verran voidaan varmaan testaamiseen ja rokottamiseen saada ammattihenkilökuntaa, mutta ennen kaikkea kyseessä on muiden järjestötoimijoiden kuin sote-ammattilaisten värvääminen jäljitystyöhön, jotta kuntien resursseja saadaan muualle, Kiukas kertoo.

Sote-järjestöjen johdolle avunpyynnöstä viestittiin jo ennen eilisen A-studiota.

Kiukas uskoo, että halukkuutta vapaaehtoistyöhön on.

– Se on järjestöille luonteenomaista, että vastataan tarpeeseen, kun sitä on, Kiukas sanoo.

https://yle.fi/uutiset/3-12230314

Emmi Tilvis

STT

