Koronatartunnoissa suurin päiväkohtainen luku: 2 877 uutta tartuntaa

Suomessa on raportoitu 2 877 uutta koronavirustartuntaa. Samana ajankohtana viime viikolla raportoitiin 2 225 uutta tartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kyseessä on STT:n uutisseurannan suurin päiväkohtainen tartuntaluku koko koronaepidemian ajalta.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä lähes 24 000 koronatartuntaa, mikä on noin 6 300 tartuntaa enemmän kuin tätä edeltävien kahden viikon aikana.

Ilmaantuvuus jatkaa nousuaan

Kahden viimeisen seurantaviikon aikana todettujen tapausten ilmaantuvuusluku on 437, kun edellisen kahden viikon seurantajaksolla se oli 318.

Suurinta ilmaantuvuus on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä (721), Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus) ja Pirkanmaalla (520).

Suomessa on tehohoidossa 61 koronapotilasta. Uusia koronavirukseen liittyvää kuolemantapauksia THL raportoi 6.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut siis nyt yli 1 500 ihmistä.

Minja Viitanen

STT

