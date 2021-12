Uusia koronatartuntoja Suomessa jo yli 2 200 – THL listasi 5-11-vuotiaiden riskiryhmät

Uusien koronavirustartuntojen määrä jatkaa voimakasta nousua Suomessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo, että Suomessa on todettu 2 225 uutta koronatartuntaa.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä noin 20 000 tartuntaa, mikä on liki 4 400 tartuntaa enemmän kuin tätä edeltävien kahden viikon aikana.

Kahden viime viikon ilmaantuvuus on 360 tapausta sataatuhatta asukasta kohti. Sitä edeltävien kahden viikon ilmaantuvuusluku oli noin 280.

Sairaalahoidossa on THL:n mukaan 314 koronapotilasta, mikä on 25 enemmän kuin maanantaina. Heistä tehohoidossa on 46 potilasta, mikä on 6 vähemmän kuin maanantaina.

Uusia koronaan liittyviä kuolemantapauksia on varmistettu kaksi. Suomessa on raportoitu kaikkiaan 1 446 covid-19-tautiin liittyvää kuolemaa.

Kunnat voivat aloittaa riskiryhmiin kuuluvien 5-11-vuotiaiden rokotukset

THL on tehnyt kunnille erilliset ohjeet 5-11-vuotiaiden lasten riskiryhmistä koronarokotuksia varten.

Lasten rokotuksiin tarvittavia rokotevalmisteita saapui Suomeen tällä viikolla, ja kunnat voivat aloittaa riskiryhmiin kuuluvien 5-11-vuotiaiden rokotukset heti kun saavat järjestelyt tehtyä, THL kertoo tiedotteessa.

Rokotuksia voidaan järjestää kouluterveydenhuollossa tai koronarokotuspisteissä, joissa muutakin väestöä rokotetaan.

STT

