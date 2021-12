Uutissuomalainen: Vasta hieman yli puolet tälle vuodelle hankituista koronarokotteista käytetty Suomessa

Suomeen tälle vuodelle tilatuista rokotusannoksista on piikitetty suomalaisiin kaikkiaan noin 56 prosenttia, kertoo Uutissuomalainen.

Kuluvalle vuodelle EU:n rokotehankinnoista tilatuista 16,1 miljoonasta annoksesta on Uutissuomalaisen mukaan käytetty Suomessa lähes yhdeksän miljoonaa annosta.

Käyttämättömien annosten määrää selittää Uutissuomalaisen mukaan esimerkiksi Suomessa käytöstä poistettujen Astra Zenecan rokotteiden lahjoitus köyhiin maihin. Suomessa varastossa odottaa myös 2,1 miljoonaa rokotusannosta.

Enemmistö suomalaisten rokotuksista on ollut Biontechin ja Pfizerin rokotetta, jota on annettu Suomessa 7,29 miljoonaa annosta.

Myös ensi vuoden rokotteista enemmistö on Biontechin ja Pfizerin rokotetta.

Vuosina 2022-2023 Suomen osuus EU:n Pfizer-rokotehankinnoista on 11,1 miljoonaa annosta.

Uutissuomalaisen haastatteleman Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen asiantuntija Mia Kontion mukaan ensi vuoden alussa Suomeen tuodaan noin 225 000 rokoteannosta viikoittain.

STT

Kuvat: