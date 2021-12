Valamiehistö todennut Ghislaine Maxwellin syylliseksi viiteen kuudesta syytteestä

Yhdysvalloissa valamiehistö on todennut edesmenneen seksuaalirikollisen Jeffrey Epsteinin rikoskumppanin Ghislaine Maxwellin syylliseksi useista seksuaalirikoksista.

Hänet todettiin syylliseksi viiteen kuudesta syytteestä. Vakavin syyte, josta Maxwell todettiin syylliseksi, oli alaikäisen ihmiskauppa seksuaalisessa hyväksikäyttötarkoituksessa, jonka maksimirangaistus on 40 vuotta vankeutta.

Muiden syytekohtien maksimirangaistukset ovat viidestä kymmeneen vuotta. Maxwellia voi odottaa siis koko hänen loppuelämänsä kestävä vankeusrangaistus. Rangaistuksen määräämisen aikataulusta ei ole vielä tietoa.

Kaksitoistahenkinen valamiehistö kertoi päätöksestä puoliltaöin Suomen aikaa. Maxwell todettiin nyt syylliseksi teoista, jotka hän teki vuosien 1994 ja 2004 välisenä aikana.

Britannialainen seurapiirijulkkis Maxwell tunnetaan mediakeisari Robert Maxwellin tyttärenä sekä yhdysvaltalaisen liikemies Jeffrey Epsteinin entisenä tyttöystävänä.

Epstein kuoli vankisellissään New Yorkissa vuonna 2019, kun hän odotti oikeudenkäynnin alkamista. 66-vuotiaan Epsteinin kuolemaa pidetään itsemurhana.

STT