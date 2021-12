LeinoCastin valimoa uhkaa ennen kokematon pula: ”Meidän on varauduttava siihen, ettei asiakkaillemme riitä komponentteja eikä meille raaka-aineita”

Salolaisen Leino Group Oy:n toimitusjohtaja Liisa Leino ei ole pitkällä teollisuusurallaan kokenut mitään tällaista. On töitä ja tilauksia, mutta teräsvalimo joutuu silti varautumaan lomautuksiin.

– Täysin poikkeuksellinen tilanne. Kysyntää on reilusti, kasvu hyvää ja tilauskanta vahva, mutta tekemiseen vaadittavat raaka-aineet puuttuvat! Maailmanlaajuinen pula raaka-aineista ja elektroniikan komponenteista on hurja.

Leino-konsernin tytäryhtiö LeinoCast elää eurooppalaisten asiakkaidensa armoilla. Jos liikkuvien työkoneiden valmistajat eivät saa tarvitsemiaan elektroniikkakomponentteja, ne eivät myöskään tilaa satojen kilojen teräsvaluja koneidensa runkoihin.

– Se on merkittävin riskimme, emmekä me voi sille mitään. Pula puolijohteista on vain pahentunut, ja koko ensi vuosi tulee vielä olemaan taistelua kone- ja laiterakentajille, Leino sanoo.

Samaan aikaan Leino Cast joutuu kamppailemaan myös kierrätysteräksen saatavuusongelmien kanssa.

Syyskuussa vuosi sitten Liisa Leino ja LeinoCastin toimitusjohtaja Jussi Katajainen seisoivat Salon Seudun Sanomien lehtikuvassa valkoinen kypärä päässä. Kuvauspaikka oli vanha rautavalimo, jonka sisällä möyri kaivinkone.

”Leino Group laajentaa Salossa”, uutinen kertoi.

Valimon vanhoja koneita oli alettu purkaa uuden, kolme miljoonaa euroa maksavan tuotantolinjan pystyttämiseksi. Kauppalehti maalaili, miten 122-vuotias valimoyhtiö investoi koronatuhon keskellä.

– Investointi takaa sen, että olemme valmiita ja iskukykyisiä, kun noususuhdanne alkaa, Liisa Leino korosti.

Päätös oli tehty elokuussa, jolloin puolet tehtaan työntekijöistä oli yhä lomautettuna koronakevään äkkipysäyksen jäljiltä. Liisa Leino oli kutsunut sitä maailmanlaajuiseksi poikkeustilaksi. Syksykään ei näyttänyt vielä valoisalta.

Rautarouvaksikin kutsuttu teollisuusneuvos uskoi vanhaan viisauteen – yritystä pitää kehittää laman aikana, jotta se on valmis takomaan tulosta korkeasuhdanteen koittaessa.

Uusi teräsvalujen jälkikäsittelylinja käynnistyi tänä syksynä. Automaatiota ja robotiikkaa on lisätty. Liisa Leino ei malta olla sanomatta, että Salossa toimii nyt yksi Euroopan moderneimmista teräsvaluratkaisujen toimittajista.

– Ajoitus oli hyvä. Jos emme olisi lähteneet rakentamaan viime syksynä, investointi olisi jäänyt tekemättä ja siirtynyt. Suunnitelma olisi todettu hyväksi, mutta olisimme ottaneet aikalisän.

Vanhan rautavalimon perustukset vaativat vahvistamista. Lattioiden ja konepetien valu sekä lämpö-, sähkö- ja ilmastointitöiden teettäminen osuivat hetkeen, jolloin rakennusalalla oli hiljaista.

Viidestä tehtaalle tärkeästä laitekokonaisuudesta vain yhden saapuminen Saloon viivästyi, ja sekin vain kuukauden.

– Komponenttipula alkoi jo näkyä, mutta saimme koneet kuitenkin käyntiin, vaikkakaan ei täydellä teholla, Jussi Katajainen sanoo.

Taajuusmuuttajia on pitänyt asentaa vielä pitkin syksyä, kun niitä on jostain saanut.

Maailmantalouden koronahalvausta on seurannut kiihkeä kasvu. Liisa Leinon mukaan hinnat ovat nousseet taivaisiin ja laitteiden toimitusajat pidentyneet. Leino uskoo, että vuodentakainen investointi maksaisi nyt kymmeniä prosentteja enemmän. Kolmesta miljoonasta eurosta kymmenen prosenttia on jo 300 000 euroa.

– Investointi on tukenut kasvua oikea-aikaisesti. Viime vuonna syntynyt koronakuoppa on täyttynyt ja menemme vielä ylikin. Liikevaihtomme kasvaa tänä vuonna merkittävästi.

LeinoCastin liikevaihto nousee Leinon mukaan paremmaksi kuin koronaviruspandemiaa edeltäneenä vuonna, mutta lukuja hänellä ei ole tapana kertoa. Kun sadan työntekijän yritys tänä syksynä haki suunnitteluinsinööriä, työpaikkailmoituksessa yrityksen liikevaihdoksi kerrottiin 15 miljoonaa euroa.

– Tämä vuosi mennään vielä nätisti, mutta näkymä ensi vuodelle on sumuinen. Pitää olla koko ajan herkkänä ja elää mukana siinä, mitä tapahtuu. Meidän on varauduttava siihen, ettei asiakkaillemme riitä komponentteja eikä meille raaka-aineita.

LeinoCastissa se tarkoittaa, että henkilöstö on saanut yt-kutsun enintään 90 päivän lomautuksista, joita yritys ei kuitenkaan haluaisi ensi keväänä toteuttaa. Yhtiö tekee Leinon mukaan kaikkensa lomautusten välttämiseksi.

”Tämä käyrähän on aivan hurja!”

Saksaa on perinteisesti pidetty Euroopan talousveturina. Liisa Leino esittelee saksalaisen Gesamtmetallin eli sikäläisen Teknologiateollisuuden julkaisemia kaavioita. Käyrät kertovat Saksan metalliteollisuuden näkemyksistä tällä hetkellä.

– Tämä käyrähän on aivan hurja!

Viiva osoittaa kohti pohjoiskoillista. Se kertoo, että kolme neljästä saksalaistehtaasta valittaa materiaalipulasta. Toinen käyrä osoittaa puolestaan jyrkästi alaspäin. Se kuvaa kysynnän puutetta.

– Tilauksia on paljon, ja kysynnän puutetta ei ole oikeastaan kellään. Me olemme Euroopan koneenrakennusmarkkinoilla kaikki tässä samassa tilanteessa. Tämä on todella iso juttu, jonka laajuus on ollut yllätys kaikille.

Saksan autojätit ovat jopa joutuneet sulkemaan tehtaitaan sirupulan vuoksi. Se taas säteilee koko alihankintaketjuun. Maailmanmarkkinat ovat Leinon mukaan ylikuumentuneet, eikä kukaan pysty ennustamaan, mitä tulevina kuukausina tapahtuu.

LeinoCastilla on tilauksia pitkälle kevääseen. Lihavista tilauskirjoista ovat kertoneet lukuisat muutkin suomalaisyritykset. Pääekonomisti Petteri Rautaporras Teknologiateollisuudesta muistuttaa kuitenkin, ettei hyvä tilauskanta välttämättä kerro koko totuutta.

– Tilauskantahan on tavallaan tilatun, mutta vielä toimittamattoman työn arvo. Tilauskannat paisuvat, kun tilattua tavaraa ei saada toimitettua sovitusti.

Rautaportaan mukaan osa yrityksistä kärsii siitä, etteivät ne saa tarpeeksi raaka-aineita oman tuotantonsa pyörittämiseen ja osa puolestaan siitä, että yrityksen asiakkaat ovat vaikeuksissa.

– Tähän aikaan liittyy hyvin merkillisiä tilanteita. Tehtaan pihalla saattaa seistä miljoonan euron arvoinen kone, mutta se ei lähde mihinkään, koska siitä puuttuu kolmen sentin arvoinen elektroniikkakomponentti.

Epävarmuus ja pelkokerroin tulevasta on Rautaportaan mukaan kasvanut, kun tilanne ei näytä oikenevan odotusten mukaisesti. Pula mikrosiruista ei tuoreiden ennusteiden mukaan helpota välttämättä vielä ensi vuonnakaan.