Valmet Automotive palkkasi syksyllä Saloon yli tavoitteen ja lisääkin työntekijöitä on tulossa – ”Palkattuja on alle kaksikymppisestä yli 60-vuotiaisiin”

Valmet Automotive on palkannut syksyn aikana Saloon enemmän työntekijöitä kuin mitä se alun perin tavoitteli. Salossa työskentelee tällä hetkellä jo noin 800 työntekijää, joista osa on vuokratyövoimaa. Salon akkutehtaalle on palkattu tämän vuoden aikana noin 500 uutta työntekijää.

Loppuvuonna rekrytointitahti on ollut kiivas, sillä syksyllä työntekijöitä oli Salossa noin 300 vähemmän kuin nyt.

– Onhan tämä ollut suoraan sanottuna ihan huikea tahti. Lokakuusta lähtien olemme ottaneet Saloon sisään 25–40 ihmistä perehdytykseen joka viikko, Valmet Automotiven akkuliiketoiminnan henkilöstöjohtaja Petri Parjanen suitsuttaa.

Salossa ja Uudessakaupungissa työskentelee tällä hetkellä akkuliiketoimintojen palveluksessa yhteensä noin 1 100 henkeä. Saksassa väkeä on toistasataa. Kaikkiaan akkutehtaille ja tukitoimintoihin on palkattu tänä vuonna noin 800 ihmistä.

– Olemme palkanneet parisataa työntekijää alkuperäistä enemmän, koska asiakkaamme ovat lisänneet tilausmääriä, Parjanen sanoo.

– Autoteollisuutta vaivaava puolijohde- ja komponenttipula vaikuttaa siihen, mitä pystymme ja saamme tehdä. Salossa toimiville tuotelinjoille on ollut kuitenkin kysyntää kaiken aikaa.

Akkutehtaan rekrytoinnit jatkuvat vielä jonkin aikaa.

– Joulun välipäivinä otamme vielä yhden työntekijäryhmän sisään. Myös tammikuun alkupuolella on tulossa lisää väkeä. Tammikuussa siirrymme uusimmalla tuotantolinjalla jatkuvaan kolmivuorotyöhön eli myös viikonloppuna tehdään töitä kolmessa vuorossa. Sen vuoksi olemme ottaneet tällaisen loppukirin loppuvuodesta, Parjanen selvittää.

– Käytännössä puhutaan vielä lähemmäs sadan uuden työntekijän palkkaamisesta. Sen jälkeen alamme olla sillä tasolla työntekijämäärän suhteen, että pärjäämme vähän aikaa.

Vaikka Valmetin rekrytoinnit ovat sujuneet positiivisin askelmerkein, ei Parjanen kuvailisi tilannetta sanalla ”helppo”.

– Olemme laajentaneet hakualuetta ja rekrytointikumppaneiden verkostoa. Useampi taho on etsinyt meille työntekijöitä. Vuokratyöntekijöitähän emme palkanneet alkuvuodesta vielä ollenkaan.

Parjanen kertoo, että hakijoista noin 60 prosenttia on Varsinais-Suomesta Turun ja Salon alueelta.

– Loppuosa tulee pääkaupunkiseudulta, Pirkanmaalta ja Oulun seudulta.

Vuokratyöntekijöiden joukossa on myös ulkomaalaisia itäisemmästä Euroopasta. Meillä on edustettuna 60 kansallisuutta tällä hetkellä.

Akkutehtaan työntekijöistä selkeä enemmistö on miehiä, mutta Parjasen mukaan naisten määrä on lisääntymään päin.

– Naishakijoita on viidesosa, aikaisemmin heitä oli alle 10 prosenttia. Työhön hakevista valtaosa on 30–40-vuotiaita, palkattuja on alle kaksikymppisestä yli 60-vuotiaisiin. Alanvaihtajia on paljon, kuten ravintola- ja kauppatyöntekijää. Myös sosiaalialalta on tullut meille väkeä.

Parjanen sanoo, että akkutehtaan työntekijöiden vaihtuvuus on kasvanut viime aikoina.

– Suurin osa väestä on erittäin hyvää ja motivoitunutta. Osa tulee kiertämään ja katsomaan ja poistuu nopeasti. Osalle tulee kulkeminen esteeksi, osalle vuorotyö tulee yllätyksenä. Jotkut eivät koe tarkkuutta vaativaa tehdastyötä omakseen, Parjanen kuvailee.

– Alkuaikojen työhaastattelut oli mahdollista tehdä paljon huolellisemmin. Nyt olemme joutuneet nopeuttamaan prosessia, jotta olemme saaneet väkeä töihin. Kokonaisuutena näin valtavan henkilöstömäärän rekrytoiminen ja perehdyttäminen työtehtäviin on sujunut hyvin.

Normaalirekrytointien jälkeen akkutehtaalla alkaa kesätyöntekijöiden haku.

– Tarvitsemme useamman kymmenen toimihenkilöä ja jokusen sataa tekijää tuotantoon. Viime kesänä tuuraajia tarvittiin paljon vähemmän, sillä uusille työntekijöille ei ollut vielä kertynyt lomia ja tuotantoa tehtiin kahdessa vuorossa – viimeisin linjakin oli vasta käyttöönottovaiheessa. Ensi kesänä tilanne on aivan toinen, Parjanen toteaa.