Seiska: Sanna Marin juhli yöelämässä, kun Haaviston koronatartunta oli tiedossa

Pääministeri Sanna Marin (sd) juhli Helsingin yöelämässä lauantaina, kertoo Seiska-lehti. Tätä ennen pääministeri oli omien sanojensa mukaan saanut tietää ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) koronatartunnasta. Hän kertoi itse asiasta Twitter-tilillään sunnuntai-iltana.

Seiska-lehden tietojen mukaan Marin olisi ollut kahdessa eri ravintolassa yhteensä useiden tuntien ajan ja isomman seurueen kanssa.

Esimerkiksi työministeri Tuula Haatainen (sd.) ilmoitti sunnuntaina jäävänsä varotoimena pois maanantain EU-ministerineuvoston kokouksesta.

Valtioneuvostossa varotoimet käyttöön Haaviston koronatartunnan vuoksi

Valtioneuvostossa on otettu käyttöön varotoimet ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) lauantai-iltana saaman positiivisen koronatestituloksen vuoksi, kertoo valtioneuvoston viestintäosasto.

Valtioneuvoston turvallisuusjohtaja on ohjeistanut ministereitä ja eräitä virkamiehiä välttämään kontakteja toistaiseksi. Lisäksi heidät on ohjeistettu hakeutumaan koronatestiin ennen lähityöhön palaamista. Kontaktien välttämisen vuoksi joidenkin ministerien lähipäivien ohjelmaan tulee muutoksia.

– Eduskuntaa on informoitu asiassa ja muita ulkoministerin kanssa tekemisissä olleita tahoja on tavoiteltu julkisen tiedottamisen lisäksi myös suoraan, valtioneuvoston viestintä kertoo tiedotteessaan.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi sunnuntaina Twitterissä, että hän hakeutui Haaviston tartunnan johdosta koronatestiin, jonka tulos oli negatiivinen. Marin kertoi menevänsä vielä maanantaina toiseen testiin.

Jääkiekko-ottelussa ilman maskia

Hallitus oli viimeksi koolla perjantaina. Valtioneuvoston linnan tiloissa pidetyissä kokouksissa on voimassa suositus käyttää maskia.

Perjantaina Haavisto oli myös eduskunnan ulkoasianvaliokunnan kuultavana yli tunnin ajan.

Perjantai-iltana Haavisto vieraili seuraamassa Tampereen uuden areenan avausottelua Tapparan ja Ilveksen välillä. Aamulehdessä julkaistussa kuvassa ministeri oli muun seurueen tavoin ilman kasvomaskia.

STT ei tavoittanut Haaviston esikuntaa sunnuntaina kommentoimaan ministerin maskittomuutta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suositus on, että maskia käytetään julkisissa sisätiloissa, joissa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan. Suositus koskee sekä rokotettuja että rokottamattomia ihmisiä.

Haavistolla kaksi rokotetta

Valtioneuvosto tiedotti Haaviston koronatartunnasta lauantai-iltana. Ministerin kerrottiin olevan oireeton ja työskentelevän toistaiseksi etänä kotoaan käsin.

Tartunta tuli ilmi, kun Haavisto kävi koronatestissä työmatkaa varten. Matka on nyt peruuntunut.

Haavisto on saanut kaksi koronarokotetta.

Merja Könönen, Tuomas Savonen

STT

Kuvat: