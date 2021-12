Varsinais-Suomessa ja Pohjanmaalla erittäin huono ajokeli – Ilomantsissa pakkanen on yltänyt 31,4 miinusasteeseen

Varsinais-Suomen ja Pohjanmaan maakunnissa on erittäin huono ajokeli, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Maakunnissa on hyvin voimakkaita lumisateita.

Ilmatieteen laitos varoittaa mahdollisesti vaarallisesta ajokelistä myös Satakunnassa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Keski-Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Ahvenanmaalla.

Lounais-Suomen poliisi kertoo Twitterissä, että paikoin hyvinkin sankka lumisade on tehnyt ajo-olosuhteista erittäin vaikeat. Poliisi kehottaa pysyttelemään kotona ja antamaan aurauskalustolle ja joulupäivänä töihin lähtevälle miehistölle tilaa ja aikaa.

– Joulun henkeen kuuluu rauhoittuminen kotona läheisten kanssa. Se palvelee nyt tätäkin tarkoitusta, kirjoittaa poliisi.

Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Iiris Viljamaan mukaan Turun Artukaisissa on satanut jo 23 senttimetriä uutta lunta. Varsinais-Suomessa lumisade jatkuu.

– En tiedä, voisiko tulla vielä noin 10 senttimetriä lisää, kertoi Viljamaa STT:lle lauantaina iltapäivällä.

Pohjois-Karjalassa paikallisesti talven kovimpia pakkasia

Ilmatieteen laitos on antanut myös pakkasvaroituksen Pohjois-Karjalaan. Ilmatieteen laitoksen mukaan kovimmat pakkaslukemat on mitattu aikaisin tänä aamuna Tohmajärvellä ja noin yhdentoista aikaan Ilomantsissa. Tohmajärven Kemiessä mitattiin 31,5 miinusastetta ja Ilomantsin Mekrijärvellä 31,4 astetta.

Viljamaan mukaan kyseessä on tämän talven kovimmat lukemat kyseisillä sääasemilla.

Pohjois-Karjalassa pakkasen ei ennusteta kiristyvän entisestään.

– Säämallien mukaan pilvisyys voisi alkaa lisääntymään viimeistään huomisen aamun aikana, sitten ehkä vähän helpottaisi tilanne.

Vaasassa uusia lumisateita

Vaasan seudulla satoi jouluaattona voimakkaasti lunta. Viljamaan mukaan kovimmat lumisateet keskittyivät rannikon tuntumaan. Vaasan Klemettilän sääasemalla hangen korkeus oli korkeimmillaan 63 senttimetriä, kun taas alle 20 kilometrin päässä Mustasaaren Riimalan sääasemalla hangen korkeus oli noin 25 senttimetriä.

– Siellähän on tänäänkin satanut paljon lunta, Viljamaa sanoo.

Myös Keski-Pohjanmaalla on pyryttänyt. Illan kuluessa Vaasankin korkeudelle voi tulla Viljamaan mukaan vielä uusi voimakkaampi lumisade.

https://www.ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset

https://twitter.com/L_S_poliisi/status/1474706412160888832

Emmi Tilvis

STT

Kuvat: