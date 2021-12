Varsinais-Suomessa ja Pohjanmaalla erittäin huono ajokeli – lumisade ja pöllyävä lumi heikentävät näkyvyyttä

Varsinais-Suomen ja Pohjanmaan maakunnissa on erittäin huono ajokeli, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Maakunnissa on hyvin voimakkaita lumisateita.

Ilmatieteen laitos varoittaa mahdollisesti vaarallisesta ajokelistä myös Satakunnassa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Keski-Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Ahvenanmaalla. Lisäksi Ilmatieteen laitos on antanut pakkasvaroituksen Pohjois-Karjalaan.

Lounais-Suomen poliisi kertoo Twitterissä, että paikoin hyvinkin sankka lumisade on tehnyt ajo-olosuhteista erittäin vaikeat. Poliisi kehottaa pysyttelemään kotona ja antamaan aurauskalustolle ja joulupäivänä töihin lähtevälle miehistölle tilaa ja aikaa.

https://www.ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset

https://twitter.com/L_S_poliisi/status/1474706412160888832

STT

