Vasemmistolaisesta Gabriel Boricista tulee Chilen uusi presidentti – laitaoikeistolainen Kast tunnusti vaalitappionsa

Chilessä laitaoikeistolainen presidenttiehdokas Jose Antonio Kast on tunnustanut vaalitappionsa, ja vasemmistolaisesta Gabriel Boricista on tulossa Etelä-Amerikan maan uusi presidentti.

55-vuotias Kast kertoi jo ennen virallisen tuloksen vahvistumista Twitterissä puhuneensa Boricin kanssa ja onnitelleensa entistä opiskelijajohtajaa vaalimenestyksestä.

– Tästä päivästä eteenpäin hän (Boric) on Chilen valitsema presidentti, ja hän ansaitsee kaiken kunnioituksen ja rakentavan yhteistyön, Kast kirjoitti.

Chileläiset lähtivät Kastin ilmoituksen jälkeen pääkaupunki Santiagon kaduille juhlistamaan Boricin voittoa. Kansa heilutti paitsi Boric-myönteisiä plakaatteja myös sateenkaarilippuja ja huusivat viva Chile eli eläköön Chile.

– Olen innoissani, itken ilosta, apteekissa työskentelevä Jennie Enriquez, 45, kertoi uutistoimisto AFP:lle.

Enriquez painotti äänestäjien myös horjuttaneen valinnallaan fasismia.

Rakennustyöntekijä Luis Astroga, 58, puolestaan kertoi iloitsevansa siitä, miten paljon kansaa ja työväenluokkaa hyödyttäviä muutoksia maassa tultaneen näkemään.

– Teen parhaani noustakseni vastaamaan tähän hämmästyttävään haasteeseen, Boric kertoi vaalien jälkeen ja kiitti chileläisiä heidän tarjoamastaan luottamuksesta.

Vaalihuoneistot sulkeutuivat sunnuntaina järjestetyn toisen kierroksen jälkeen puoliltaöin Suomen aikaa.

Suomen aikaa maanantaina alkuyöstä presidentinvaalien toisen kierroksen äänistä oli laskettu yli 99 prosenttia ja viralliset tulokset antoivat niin ikään vahvistuksen Boricin vaalivoitolle. 35-vuotias Boric oli saanut liki 56 prosenttia annetuista äänistä ja Kast noin 44 prosenttia. Boric otti voiton ennakoitua isommalla marginaalilla.

Marraskuussa järjestetyllä ensimmäisellä kierroksella Kast sai noin 28 prosenttia ja Boric noin 25 prosenttia äänistä.

Ääripäät vastakkain

Tappionsa niellyt Kast kannattaa erittäin konservatiivisia arvoja ja vastustaa muun muassa tasa-arvoista avioliittolakia ja aborttia sekä kannattaa verojen ja sosiaalimenojen leikkauksia.

Kast on esiintynyt kampanjansa aikana lain ja järjestyksen puolustajana. Lisäksi hän ihailee maata vuosina 1973-1990 diktaattorina hallinnutta Augusto Pinochetia. Kast on myös pitänyt yllä maahanmuuton vastustamista ja profiloitunut chileläisen identiteetin puolustajana.

Populistisen tyylinsä vuoksi häntä on verrattu Brasilian presidenttiin Jair Bolsonaroon ja Yhdysvaltain entiseen presidenttiin Donald Trumpiin.

Vaalit voittanut Boric puolestaan haluaisi uudistaa Chilen uusliberaalia talousjärjestelmää sosiaalidemokraattisempaan suuntaan. Hän haluaisi tehdä Chilestä hyvinvointivaltion sekä lisätä verotusta ja sosiaalimenoja.

Sekä Boric että Kast edustavat puolueita, jotka eivät ole ikinä aiemmin olleet vallassa.

Chile äänestää ensi vuonna uudesta perustuslaista

17 miljoonan asukkaan Chile on ollut Latinalaisen Amerikan vauraimpia ja vakaimpia maita. Maan talousjärjestelmä on tuonut talouskasvua, mutta myös lisännyt eriarvoisuutta, kun esimerkiksi vesi ja koulutus ovat yksityistettyjä.

Vuonna 2019 maassa kuitenkin puhkesi laajoja mielenosoituksia, joissa kuoli kymmeniä ihmisiä. Protesteissa vaadittiin muun muassa parempia palkkoja, parempaa koulutusjärjestelmää ja eläkejärjestelmän uudistamista.

Mielenosoitusten myötä Chilessä aloitettiin uuden perustuslain laatiminen Pinochetin aikaisen perustuslain korvaamiseksi. Perustuslaista on tarkoitus järjestää kansanäänestys ensi vuonna, jolloin uusi presidentti on jo vallassa. Presidentinvaalin tuloksella voi siis olla vaikutusta tähän prosessiin.

Kast vastustaa uutta perustuslakia, kun taas Boric kannattaa sitä. Mielenosoitusten yhteydessä puhjenneet väkivaltaisuudet olivat yksi siihen, miksi Kastin lain ja järjestyksen viesti vetosi moniin chileläisiin.

https://twitter.com/joseantoniokast/status/1472692985598910467?s=20

STT

Kuvat: