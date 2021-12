Veini Vehviläinen lähellä SHL-liigan ennätystä

Brynäsin ja sen suomalaismaalivahti Veini Vehviläisen loisto-otteet Ruotsin jääkiekkoliigassa SHL:ssä jatkuivat, kun joukkue kaatoi vierasjäällä Örebron 4-0. Vehviläiselle nollapeli oli jo kolmas peräkkäinen ja hän on jo lähellä SHL:n ennätystä maalin puhtaana pitämisessä.

Vehviläisen nollaputki on 190 minuutin ja 13 sekunnin mittainen. SHL:n ennätys on 204 minuuttia ja 47 sekuntia.

Vehviläisellä on allaan melko huima reilu kolmeviikkoinen. Hän päästi kaksi maalia Färjestadia vastaan 9. joulukuuta, mutta sitä ennen tilille tuli nollapeli Djurgårdenia vastaan. Eli Vehviläisellä on neljä nollapeliä viidessä viime ottelussa.

SHL-ennätys on haussa torstaina, kun Brynäs kohtaa kotonaan Färjestadin.

