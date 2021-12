Venäjä läimäisi 86 miljoonan euron sakot Googlelle – toistaiseksi suurimmat teknologiajätin sakot Venäjällä

Venäläinen tuomioistuin antoi tänään 7,2 miljardin ruplan eli noin 86 miljoonan euron sakot teknologiayhtiö Googlelle. Syynä päätökselle oli se, ettei Google ollut suostunut poistamaan Venäjällä laitonta materiaalia.

Suuret verkkotoimijat Google, Facebook, Twitter ja Tiktok ovat saaneet viime aikoina useita sakkoja Venäjällä sen vuoksi, että ne tuomioistuinten mukaan yrittävät vaikuttaa maan sisäisiin asioihin eivätkä moderoi sisältöään tarpeeksi.

Googlen saama sakko on toistaiseksi suurin, jonka Venäjä on teknologiajäteille läimäissyt. Aiemmat sakot ovat olleet suurimmillaan muutamia kymmeniä miljoonia ruplia.

Uutistoimisto Interfaxin mukaan sakon suuruus on laskettu Googlen vuosittaisten tulojen perusteella.

Myös Facebookina aiemmin tunnettuun teknologiayritys Metaan on kohdistunut vastaavia syytöksiä, joita on tarkoitus käsitellä myöhemmin tänään.

Teknologiayhtiöitä on myös painostettu muun muassa poistamaan sovelluskaupoistaan protestiäänestämiseen vinkkejä antanut sovellus kesän lopulla järjestettyjen parlamenttivaalien aikoihin. Uutistoimisto AFP:n lähteiden mukaan Venäjän hallinto uhkasi tuolloin Googlea rikossyytteillä ja sen Venäjällä toimivien työntekijöiden vangitsemisilla.

