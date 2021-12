Venäjä valmis aloittamaan jo lauantaina turvallisuusneuvottelut USA:n kanssa – Venäjä julkaisi tiukkoja ehdotuksia

Venäjä on ilmoittanut olevansa valmis aloittamaan turvallisuusneuvottelut Yhdysvaltain kanssa jo tämän viikon lauantaina.

Venäjä myös julkisti tänään sotilasliitto Natolle ja Yhdysvalloille osoitettuja kauaskantoisia turvallisuusehdotuksia. Venäjä vaati niistä kiireellisiä neuvotteluja Yhdysvaltain kanssa.

Esitykset, joiden Venäjä sanoo olevan elintärkeitä sen turvallisuuden takaamiseksi, sanovat, että Nato ei saa ottaa jäsenikseen uusia valtioita. Lisäksi Venäjä vaatii, että Nato ei perusta uusia sotilastukikohtia entisen Neuvostoliiton tasavaltojen alueelle.

Jännitteitä länsimaiden ja Venäjän välille on lisännyt viime aikoina se, että Venäjä on keskittänyt sotilasosastoja Ukrainan rajan läheisyyteen.

STT

Kuvat: