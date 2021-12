Haavisto STT:lle: Euroopan kokonaisturvallisuudesta puhuttaessa on tärkeää, että keskustelua ei käydä eurooppalaisten ylitse

Puhuttaessa Euroopan kokonaisturvallisuudesta on tärkeää, että keskustelua ei käydä eurooppalaisten päiden ylitse, sanoo ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) STT:lle.

Venäjän julkaisemissa ehdotuksissa on Haaviston mukaan paljon sentyyppisiä ajatuksia, joita Venäjä on aikaisemminkin esittänyt.

– Se, että Yhdysvallat ja Venäjä käyvät tällaista turvallisuuskeskustelua, on varmasti hyvä asia. Diplomatialla on varmasti tässä paljon tilaa.

Haavisto kuitenkin muistutti, että turvallisuushuolia on monenlaisia Euroopassa. Hän mainitsi Ukrainan tilanteen, Minskin sopimusten toimeenpanon puutteet, Krimin laittoman miehityksen sekä viimeaikaiset joukkojen liikkeet.

– Ihan oikeutettua huolta kannetaan muuallakin näistä turvallisuuskysymyksistä.

– Kun puhutaan Euroopan kokonaisturvallisuudesta, on tietysti tärkeää, että sitä keskustelua ei käydä eurooppalaisten päiden ylitse. Varmasti Yhdysvalloillekin on tärkeää käydä keskustelua eurooppalaisten kumppaniensa kanssa tämmöisessä tilanteessa, Haavisto sanoo.

Suomi tekee Haaviston mukaan jatkossakin itse päätöksensä ulko- ja turvallisuuspoliittisesta linjasta.

– Ja tähän on kuulunut mahdollisuus hakea Nato-jäsenyyttä, ja toisaalta Nato omalta puoleltaan on pitänyt porttia auki niille, jotka Naton kriteeristön täyttävät. Voi vaikka tätä jäsenyyttä hakea. Tähän nyt ei varmasti ole meidän näkökulmastamme tapahtumassa mitään muutosta, Haavisto sanoo.

Valkoinen talo: Yhdysvallat ei neuvottele Euroopan turvallisuudesta ilman liittolaisiaan ja kumppaneitaan

Yhdysvallat ei neuvottele Euroopan turvallisuudesta ilman liittolaisiaan ja kumppaneitaan, sanoi Valkoisen talon tiedottaja Jen Psaki perjantaina.

Psakin kommentti oli vastaus Venäjän aiemmin sotilasliitto Natolle ja Yhdysvalloille osoittamiin kauaskantoisiin turvallisuusehdotuksiin.

Natolle osoitetussa paperissa ehdotetaan, että sen jäsenmaat sitoutuisivat siihen, ettei sotilasliitto laajenisi Ukrainaan eikä muihin maihin. Niin ikään Venäjä vaatii, ettei Naton jäsenmailla olisi sotilaallista toimintaa Ukrainassa tai muissa itäisen Euroopan, Etelä-Kaukasian ja Keski-Aasian maissa.

Venäjän mukaan Nato ei saisi myöskään perustaa uusia sotilastukikohtia entisen Neuvostoliiton tasavaltojen alueelle.

Venäjä ehdottaa myös, että Moskovan ja Naton pitäisi sopia rajat ohjusten sijoittelulle sekä asentaa kuuma puhelinlinja hätätilanteita varten ja työskennellä ”välikohtausten torjumiseksi” Baltian alueella ja Mustallamerellä.

Ehdotukset ovat Venäjän mukaan elintärkeitä sen turvallisuuden takaamiseksi.

Yhdysvallat ja Euroopan maat ovat tehneet selväksi monta kertaa, että Ukrainan Nato-jäsenyys ei ole todennäköistä.

Psakin mukaan Yhdysvallat on ”nähnyt Venäjän ehdotukset” ja keskustelee niistä eurooppalaisten liittolaistensa kanssa.

– Me emme vaaranna keskeisiä periaatteita, joiden varaan Euroopan turvallisuus on rakennettu. Niihin (periaatteisiin) kuuluu se, että jokaisella maalla on oikeus päättää omasta tulevaisuudestaan ja ulkopolitiikastaan ilman ulkopuolista sekaantumista, Psaki sanoi.

Venäjä sanoo olevansa valmis neuvotteluihin Yhdysvaltain kanssa vaikka heti

Venäjän julkistettua ehdotuksensa varaulkoministeri Sergei Rjabkov sanoi maansa olevan heti valmis kiireellisiin keskusteluihin Yhdysvaltain kanssa.

– Me olemme valmiita heti, jopa huomenna — kirjaimellisesti huomenna, lauantaina, käymään neuvotteluja Yhdysvaltain kanssa kolmannessa maassa, hän sanoi.

Rjabkovin mukaan Yhdysvalloille oli ehdotettu neuvottelupaikaksi Geneveä.

Jännitteitä länsimaiden ja Venäjän välille on lisännyt viime aikoina se, että Venäjä on keskittänyt sotilasosastoja Ukrainan rajan läheisyyteen.

Länsi on syyttänyt Moskovaa siitä, että se valmistelisi hyökkäystä Ukrainaan ja väittänyt Venäjän tuoneen Ukrainan rajan läheisyyteen kymmeniätuhansia sotilaita.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on kiistänyt hyökkäysaikeet ja syyttänyt Natoa jännitteiden kasvamisesta.

Venäjä saa lännen kieltäytymisestä syyn esimerkiksi ohjusten sijoittamiselle

Tutkija Jyri Lavikainen Ulkopoliittisesta instituutista katsoo, että Venäjän ehdotukset ovat niin epärealistisia, ettei edes Venäjä todennäköisesti usko niiden toteutumiseen.

Miksi Venäjä sitten esitti tällaisia ehdotuksia tässä vaiheessa?

– Yksi vaihtoehto on se, että kun länsimaat kieltäytyvät ehdotuksista, saadaan syy jollekin, mitä Venäjä tekee myöhemmin. Ei välttämättä voimankäytölle Ukrainassa, vaan joillekin Venäjän omille sotilasteknisille vastatoimille eli ohjusten sijoittamiselle.

Tosin Ukrainaakaan Lavikainen ei sulje pois.

Venäjä on hänen mukaansa myös aikaisemmin havainnut, että lännessä tehdään virheitä silloin, kun on kova paikka.

– Esimerkiksi Minskin toinen sopimus vuonna 2015. Venäjä sai silloin oikeastaan sotilaallista voittoa suuremman poliittisen voiton sen vuoksi, että Vladimir Putin käytti neuvotteluissa tehokkaasti hyväkseen Angela Merkelin ja Francois Hollanden pelkoa sodan laajenemisesta. Siitähän me kärsimme edelleen.

Mitä merkitsee Suomen kannalta Venäjän näkemys uusista Nato-jäsenistä?

– Natolle lähteneessä paperissa lukee ihan suoraan, että uusia jäsenmaita ei saisi liittyä Natoon. Eli ei yhden yhtä uutta missään. Eli kyllä se on ihan eksplisiittisesti siellä, että toteutuessaan tämä rajoittaisi pysyvästi Suomen suvereniteettia.

– Tämä on se, mitä Venäjä vaatii, mutta tämä kyllä torpataan, Lavikainen sanoo.

