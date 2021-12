Venäjällä oikeus tuomitsi myös ihmisoikeusjärjestö Memorialin sisarorganisaation lakkautettavaksi

Venäjällä oikeus on määrännyt Memorial-ihmisoikeusjärjestön sisarjärjestön lakkautettavaksi. Päätöksen teki moskovalainen oikeusistuin päivä sen jälkeen, kun Venäjän korkein oikeus oli tuominnut järjestön keskusorganisaation Memorial Internationalin toiminnan lakkautettavaksi.

Keskiviikkona tuomion sai ihmisoikeusloukkauksia vastaan kampanjoiva Memorial Human Rights Centre.

Syyttäjien mukaan järjestö oli rikkonut niin sanottua ulkomaisten agenttien lakia ja oikeuttanut terrorismin ja ekstremismin. Keskiviikon kuulemisessa syyttäjä syytti järjestöä aktiivisesta äärijärjestöjen tukemisesta.

Myös keskusorganisaation syytettiin rikkoneen järjestelmällisesti ulkomaisten agenttien lakia. Memorial Internationalin lakkautustuomio on tuomittu laajasti maailmalla.

1980-luvun lopulla Neuvostoliitossa perustettua järjestöä pidettiin Venäjän demokratisoitumisen symbolina. Järjestö on muun muassa kertonut diktaattori Josif Stalinin aikaisista puhdistuksista sekä kampanjoinut poliittisten vankien puolesta. Sen perustajiin kuului rauhannobelisti Andrei Saharov.

Memorial ylläpiti valtavaa arkistoa Neuvostoliiton aikaisista rikoksista ja kyseenalaisti virallisia historiankertomuksia. Tiistain kuulemisessa syyttäjä sanoi, että Memorial ”luo väärän kuvan Neuvostoliitosta terroristivaltiona ja halventaa toisen maailmansodan muistoa”.

Memorial on usein ilmaissut huolensa myös uusista ihmisoikeusloukkauksista ja esimerkiksi nostanut oikeusjuttuja venäläisiä palkkasotureita vastaan ​​Syyriassa. Se on lisäksi laatinut luetteloa Venäjän poliittisista vangeista, joihin kuuluu muun muassa Putinin merkittävin arvostelija Aleksei Navalnyi.

Memorialin mukaan oikeudenkäynnille ei ole ollut perusteita ja lakkauttamishanke on poliittinen.

– Aiomme haastaa Venäjän korkeimman oikeuden päätöksen kaikilla mahdollisilla tavoilla. Ja aiomme löytää laillisia tapoja jatkaa työtämme, järjestö kommentoi tiistaina.

STT

Kuvat: