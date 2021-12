Venäjän tunnetuimpiin kuuluvaa ihmisoikeusjärjestöä uhkaa lakkautus

Venäjän korkeimman oikeuden on määrä tiistaina päättää lakkautetaanko arvostettu Memorial-ihmisoikeusjärjestö maassa. Valtakunnansyyttäjä on esittänyt Memorial International -järjestön ja sen sisarorganisaation Memorial Human Rights Centren toiminnan lopettamista.

Jos oikeus lakkauttaa järjestöt, toiminta voi lakata jo keskiviikkona.

Järjestön katsotaan rikkoneen systemaattisesti niin kutsuttua ulkomaisten agenttien lainsäädäntöä. Memorialin mukaan syytteille ei ole oikeudellista perustaa ja syyttäjien hanke on poliittinen.

Kymmeniä Memorialin kannattajia on kerääntynyt oikeustalon eteen Moskovassa odottamaan päätöstä.

– Memorialin tulee saada toimia, jotta voisimme ymmärtää, missä olemme eläneet, missä vanhempamme ovat eläneet ja mihin emme enää voi palata, sanoi paikalle tullut Vladimir Ananitsh, 64.

– He eivät halua, että ihmiset ajattelevat sitä, mitä maassa tapahtuu, koska se on pelottavaa, hän jatkoi.

Memorialin johtokuntaan kuuluva Oleg Orlov sanoi edelleen toivovansa, ettei oikeus kieltäisi järjestöä.

– Toivo kuolee viimeisenä, hän sanoi.

Memorial ja Memorial Human Rights Centre ovat toimineet maassa neuvostoaikojen lopulta asti, vuodesta 1988.

STT