Oikeudenkäynti ihmisoikeusjärjestön lakkauttamisesta keskeytettiin Venäjällä

Venäjän korkein oikeus keskeytti tiistaina oikeudenkäynnin, jossa odotettiin päätöstä siitä, lakkautetaanko arvostettu Memorial-ihmisoikeusjärjestö maassa. Oikeudenkäynnin on määrä jatkua 28 joulukuuta.

Valtakunnansyyttäjä on esittänyt Memorial International -järjestön ja sen sisarorganisaation Memorial Human Rights Centren toiminnan lopettamista.

Järjestön katsotaan rikkoneen systemaattisesti niin kutsuttua ulkomaisten agenttien lainsäädäntöä. Memorialin mukaan syytteille ei ole oikeudellista perustaa ja syyttäjien hanke on poliittinen.

Memorial ja Memorial Human Rights Centre ovat toimineet maassa neuvostoaikojen lopulta asti, vuodesta 1988.

STT

