Vieläkö pronssi riittää? Aika on tuskin kypsä valitsemaan jääkiekkoilijaa Vuoden urheilijaksi

Tunnettu tosiasia on, ettei jääkiekkoilijaa ole valittu koskaan Suomen vuoden urheilijaksi. Tämä pätee 13. tammikuuta järjestettävän Urheilugaalan jälkeenkin mitä suurimmalla todennäköisyydellä. Urheilutoimittajain liitto on valinnut parhaan vuodesta 1947 lähtien eli 74 kertaa.

Eriskummallisen tästä jääkiekkottomuudesta tekee se, että kiekkoilijat ovat kuitenkin olleet äänestyksissä varsin korkeilla sijaluvuilla. Nämä tunnustukset ovat kuitenkin olleet seurausta ensisijaisesti ja hyvin pitkälti maajoukkueen ansiokkuuksista.

Vuoden 2011 äänestyksessä kolmanneksi (!) sijoittui Suomen miesten maailmanmestarijoukkue (!). Viidenneksi päätyi ilmaveivinsä ansiosta Mikael Granlund, joka pelasi kyseisellä seurajoukkuekaudella kotimaan liigaa.

16 vuotta aiemmin MM-kultaleijonat sijoittuivat valinnassa neljänneksi. Nyttemmin joukkueita ei enää voi äänestää vuoden urheilijaksi.

Tunnetuin jääkiekko vastaan yksilölajit -asetelma tapahtui vuonna 1990, kun valinta kohdistui NHL:n Stanley Cup -voittajan Jari Kurrin sijaan keihäänheittäjä Päivi Alafranttiin. Rallin maailmanmestari Juha Kankkunen ehti vuonna 1993 Teemu Selänteen edelle, vaikka Selänne teki nykyisin lukuisista urheilutietokilpailuistakin tutut 76 NHL-maalia tulokaskaudellaan.

Olympia- tai paralympiamitali ovat olleet takeita vuoden parhaan valinnalle aina. Eli joka vuosi kun ohjelmassa ovat olleet olympialaiset ja/tai paralympialaiset lumella tai ilman, on Suomen vuoden urheilijaksi valittu näiden tapahtumien mitalisti.

Maailma ja jopa Urheilutoimittajain liiton jäsenkunta muuttuvat. Jalkapalloilijoiden eli Teemu Pukin ja Lukas Hradeckyn peräkkäiset valinnat viime vuosien parhaiksi osoittavat jälkimmäistä.

Liitossa asiat tapahtuvat kuitenkin viiveellä. Siksi Matti Mattsson on 200 metrin rintauinnin olympiapronssillaan suurin suosikki äänestyksen voittajaksi.

Näiden valintojen kannalta on hieman paradoksaalista, ettei Pekingin olympiajääkiekossakaan nähdä NHL-pelaajia. Suomen menestyessä joku kiekkoilija olisi saattanut napata äänestyksen ykköstilan, nyt se mennee jollekin yksilölajin olympiamitalistille.

Eikä siinä sinänsä mitään, olympiamitalit ovat iso asia jo pelkästään suomalaisurheilijoiden toimeentulon kannalta. Tällaisina vuoden 2021 kaltaisina aikoina sitä vain tulee helposti pohtineeksi, kuinka paljon asiat pronssisella lätkällä muuttuvat.

Mattssonin suoritus monien vaikeiden vuosien jälkeen oli upea tarina ja sykähdytti varmasti monia. Mutta entä jos hän olisikin sijoittunut kilpailussa neljänneksi? Mille paikalle porilainen silloin äänestyksessä päätyisi?

Hanna-Maria Seppälä oli neljäs Pekingissä 2008 sadan metrin vapaauinnissa. Vuoden urheilija -äänestyksessä tämä suoritus riitti kahdeksanneksi, kun kärkikolmikon muodostivat olympiamitalistit, trap-ampuja Satu Mäkelä-Nummela (kultaa), soutajat Sanna Sten ja Minna Nieminen (hopeaa) sekä keihäänheittäjä Tero Pitkämäki (pronssia).

Suomalaisen jääkiekon vuosi 2021 oli yksilöjen osalta oikein hyvä. Aleksander Barkov valittiin NHL:n parhaaksi puolustavaksi hyökkääjäksi, ja ”siinä sivussa” hän teki 66 ottelussa 76 tehopistettä.

Mikko Rantasen ja Sebastian Ahon ottelukohtaiset tehopistekeskiarvot olivat vieläkin suuremmat, ja Rantanen voitti kauden 2020–2021 plusmiinustilaston.

Plusmiinustilastosta puheen ollen. Se on Barkovilla ollut vuodesta toiseen reilusti plussan puolella joukkueessa, joka kuului ennen viime kautta erittäin pitkään NHL:n alempaan kastiin ilman pudotuspelipaikkaa. Tällä kaudella sentteri on pelannut noin puolet otteluista mutta plusmiinusluku on silti merkittävästi parempi kuin pistepörssiä dominoivilla Leon Draisaitlilla ja Connor McDavidilla.

Salkkarin tämänvuotinen lista onkin sekoitus perinteitä ja uudempaa ajattelua. Mitalilla on edelleen oma painoarvonsa Mattssonin sekä esimerkiksi Ilkka Herolan ja Emil Soravuon kohdalla. Kaukana kymppikärjestä ei ole sulkapalloilija Kalle Koljonenkaan.

Sitä emme kuitenkaan niele purematta, etteikö olympiavuoden jäljiltä parhaaksi voisi valita muunkin kuin mitalistin.

SALKKARIN VALINNAT

Suomen vuoden urheilija 2021

1) Aleksander Barkov, jääkiekko

2) Matti Mattsson, uinti

3) Lukas Hradecky, jalkapallo

4) Mikko Rantanen, jääkiekko

5) Sebastian Aho, jääkiekko

6) Matilda Castren, golf

7) Ari-Pekka Liukkonen, uinti

8) Ilkka Herola, yhdistetty

9) Mira Potkonen, nyrkkeily

10) Emil Soravuo, telinevoimistelu

Vertailun vuoksi naapurimaiden vastinparit

Aleksander Barkov (NHL-tähti). Ruotsi: Armand Duplantis, seiväshypyn olympiavoittaja. Norja: Karsten Warholm, 400 metrin aitajuoksun olympiavoittaja ja maailmanennätysmies.

Matti Mattsson (olympipronssimitalisti). Ruotsi: Daniel Ståhl, kiekonheiton olympiavoittaja. Norja: Jakob Ingebrigtsen, 1 500 metrin juoksun olympiavoittaja.

Lukas Hradecky (yksi Bundesliigan parhaista maalivahdeista). Ruotsi: Nils van der Poel, pikaluistelun kaksinkertainen maailmanmestari ja ME-mies. Norja: Erling Braut Håland, yli maalin per ottelu tekevä jalkapalloilija.

Mikko Rantanen (NHL-tähti). Ruotsi: Tove Alexandersson, suunnistuksen viisinkertainen maailmanmestari. Norja: Anders Mol/Christian Sörum, beach volleyn olympiavoittajat.

Sebastian Aho (NHL-tähti). Ruotsi: Anton Dahlberg/Fredrik Bergström, purjehduksen olympiavoittajat. Norja: Johannes Hösflot Kläbo, maastohiihdon kolmikertainen maailmanmestari.

Matilda Castren (maailmanrankingin 56:s:). Ruotsi: Anna Nordqvist, golfin naisten maailmanrankingin 15:s. Norja: Viktor Hovland, golfin miesten maailmanrankingin kahdeksas.

Ari-Pekka Liukkonen (Euroopan mestari). Ruotsi: Isabelle Haak, yksi maailman parhaista naislentopalloilijoista. Norja: Emil Iversen, maastohiihdon kaksinkertainen maailmanmestari.

Ilkka Herola (MM-hopeamitalisti). Ruotsi: Jonna Sundling, maastohiihdon kaksinkertainen maailmanmestari. Norja: Jarl Magnus Riiber, yhdistetyn nelinkertainen MM-mitalisti, maailmancupin voittokone.

Mira Potkonen (olympiapronssimitalisti). Ruotsi: James Blomgren, keilailun maailmanmestari. Norja: Kristian Blummenfelt, triathlonin olympiavoittaja.

Emil Soravuo (MM-pronssimitalisti). Ruotsi: Martin Ponsiluoma, ampumahiihdon maailmanmestari. Norja: Casper Ruud, tenniksen miesten maailmanrankingin kahdeksas.