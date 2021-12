Viisi haki Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valmistelujohtajaksi

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valmistelujohtajan virkaan on viisi hakijaa. Tehtävä on määräaikainen, ja se päättyy ensi kesäkuun lopussa.

Hakijat ovat Risto Miettunen, Antti Parpo, Arja Pesonen, Sirpa Rantanen ja Laura Saurama. Valmistelujohtajan vastuulla on väliaikaisen valmistelutoimielimen hankkeiden operatiivinen johtaminen.

Miettunen jäi tänä syksynä eläkkeelle Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johtajan virasta. Turun kaupungin järjestämisjohtaja Parpo toimi Varsinais-Suomen sote-uudistuksen muutosjohtajana edellistä sote-uudistusta valmisteltaessa.

Pesonen on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin talousjohtaja ja Rantanen on Tyks Akuutin toimitusjohtaja. Saurama on Turun kaupungin hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden tuotantojohtaja.

Hyvinvointialueen väliaikainen valmisteluelin Vate pyrkii valitsemaan johtajan tammikuun alussa.

Vate vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen valmistelusta, kunnes hyvinvointialueen aluevaltuusto aloittaa maaliskuun alussa 2022. Aluevaltuusto valitaan tammikuussa järjestettävissä vaaleissa.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen käynnistämisen ja toimeenpanon ICT-kustannuksiin on myönnetty 18,2 miljoonaa euroa valtionrahoitusta. Se on suurin ICT-kustannusten valtionrahoitus, jota eri hyvinvointialueille tässä vaiheessa myönnettiin, kerrotaan Vaten tiedotteessa.

Rahoitusta käytetään vuosina 2022–2023 Varsinais-Suomen hyvinvointialueen rakentamisessa muun muassa tietojärjestelmien yhdistämiseen..

Varsinais-Suomen asiakas- ja potilastietojärjestelmä on hajanainen. Se koostuu yli 40 eri järjestelmästä, ja niissä on vielä useita eri kirjaamistapoja samoissakin järjestelmissä, kertoo väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja, sairaanhoitopiirin johtaja Matti Bergendahl.

Nyt myönnetty valtionosuus ei hänen mukaansa riittää kaikkeen, vaan kokonaisrahoitusta on myöhemmin arvioitava uudelleen.