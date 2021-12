Viki & Jack´s lopettaa toimintansa tänään Perniöntien varressa roskaamisen takia – suunnitelmissa uusi paikka ja uusi konsepti

Perniöntien varteen Saloon vuosi sitten perustettu hampurilaiskioski Viki & Jack’s lopettaa toimintansa. Kioski on viimeistä päivää auki perjantaina 17. joulukuuta.

– Päädyimme lopettamaan ihan vaan sen takia, että on ihmisiä, jotka eivät osaa käyttäytyä. Pihallemme heitettiin roskia ja tultiin myös silloin, kun kioski ei ollut auki. Ihmiset eivät ymmärrä, että tämä on yksityisaluetta, koska tämä on joskus ollut levähdyspaikka. Totesimme, että emme jaksa pitää yritystä enää omalla pihallamme, sanoo yrittäjä Stella Pekkermann.

– Viimeinen pisara oli, kun löysin hiiligrillistämme roskia ja tupakantumppeja, vaikka vieressä on roskis. Ja grillissä laitetaan kuitenkin ruokaa, Pekkermann hämmästelee.

Stella Pekkermann ja Lauri Tarum perustivat hampurilaiskioskin viime joulukuussa Perniöntien varteen samalle tontille, jolla sijaitsee myös heidän kotinsa. Paikka on entinen Yliskylän levähdyspaikka. Vaikka kioski sijaitsi ”keskellä ei mitään”, se saavutti suosiota.

– Vuosi meni hyvin, ja meillä oli paljon ihania asiakkaita. Varsinkin kesällä, kun avasimme terassin, kävijöitä oli tosi paljon. Tämä oli tosi kiva kokemus, Pekkermann kiittää.

Viki & Jack’sin tarina ei ole kokonaan lopussa, sillä yrittäjillä on uusia suunnitelmia.

– Etsimme uutta paikkaa ja ilmoittelemme, kun avaamme jotakin uutta. Suunnitelmissa ei ole ihan grillikioski, vaan vähän erilainen konsepti, Pekkermann sanoo.