Vilpas siirtää AND1-turnauksen vappuviikonloppuun

Salon Vilpas siirtää merkittävän junioriturnauksensa AND1:n huhti–toukokuulle. Turnaus piti pelata ensi viikolla perjantaista sunnuntaihin.

Uusi ajankohta on viikonloppu 29.4.–1.5., jolloin lauantaina on vappuaatto ja sunnuntaina vappupäivä. Samaa siirtoa yritettiin myös viime vuonna, jolloin AND1 jouduttiin lopulta peruuttamaan kokonaan.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston koronarajoitukset olisivat vielä mahdollistaneet järjestämisen ensi viikolla. Avin päätös liikuntatilojen sulkemisesta kun ei koske vuonna 2004 tai sen jälkeen syntyneiden lasten ohjattua harrastustoimintaa.

Vilpas päätyi itse ajankohtamuutokseen.

– Koronatilanne on muuttunut Salossakin nopeasti. Lisäksi muiden paikkakuntien seuroilta on tullut tietoja karanteenissa olevista joukkueista. Tässä tilanteessa on kaikin puolin järkevämpi siirtää tapahtumaa, toteaa Salon Vilpas Koripallo ry:n puheenjohtaja Sakke Ojala.

– Alkukevät on ajankohtana hankalampi erilaisten muiden turnausten vuoksi, mutta kyseisenä viikonloppuna päällekkäisyyksiä ei juuri ole, hän lisää.

AND1-turnaus on tuottanut Vilppaalle vuosittain useita kymmeniä tuhansia euroja. Tämän vuoden turnaukseen oli ilmoittautunut yli sata joukkuetta, ja Salon esimerkiksi hotellit oli varattu täyteen.