Virtuaalimatka Islantiin, nuotiokaraokea Teijolla ja käytännön sijoitusvinkkejä – Salon kansalaisopiston keväässä laaja kattaus harrastajille

Kansalaisopiston kevätkauden Salo vapaalla -julkaisu on ilmestynyt. Se on jo luettavissa sähköisesti, ja painettu versio tulee tällä viikolla jakeluun muun muassa kirjastoihin, palvelupisteisiin ja marketteihin.

– Tavoite on, että joka kaudelle tuodaan hittikurssien lisäksi uutta tarjontaa. Selvää on, että on pakko uusiutua, Salon kansalaisopiston apulaisrehtori Kari Koivunen summaa.

Kielten opetuksessa uutuutena on muun muassa Virtuaalimatka Islantiin ja uutena kielenä Norjan alkeet.

Musiikkiopetuksesta Koivunen poimii tammikuussa starttaavan, musiikin suunnittelijaopettaja Pekka Laakson Karaokea nuotiolla -kurssin. Ennakkoajatus on, että Teijolle nuotiomakkaran ja karaoken pariin vievä kurssi toteutuu varmasti.

– Erilainen ja elämyksellinen kurssi. Näen silmissäni tunnelmoinnin, Koivunen toteaa.

Teknologiaosaamisen kursseissa hän mainitsee nuorille tarkoitetut työpajat. Tarjolla on nuoria kiinnostavaa 3D-tulostamista sekä elektroniikka- ja robotiikkaprojekteja.

Syksyllä suosituksi osoittautunut kurssi osakesijoittamisesta on otettu myös kevään ohjelmaan. Osakesijoittamisen peruskurssilla ja Käytännön sijoittaminen -kurssilla opettajana toimii yrittäjä Hannu Heikkilä .

Vuosisata sadasosissa -etäluentosarja Suomen urheilusta alkaa 1. helmikuuta luennolla Miekkailumestareista scottaajiin . Luennoitsijana on Matti Hintikka Urheilumuseosta .

– Tämä tulee olemaan todella mielenkiintoinen luentosarja urheilusta kiinnostuneille, Koivunen uskoo.

Salo vapaalla -julkaisussa on kootusti tiedot myös kaupungin kulttuuripalveluista ja liikuntapalvelujen liikuntaopas. Oppaaseen on koottu tiedot kaiken ikäisten vesiliikunta- ja sisäliikuntamahdollisuuksista sekä Pirteyttä päiviin -liikuntaryhmistä.

Koronatilanteen takia osa kansalaisopiston kursseista toteutetaan edelleen etänä Zoom-yhteyden välityksellä.

– Aika paljon olen saanut soittoja, miten se toimii. Zoom on helppo, kun uskaltaa ottaa sen käyttöön, Kari Koivunen rohkaisee.

Opetusta järjestetään myös hybridinä eli opiskelija voi olla läsnä tai etänä.

– Koronasta on todella vaikea keksiä hyvää, mutta olen kuullut myös kommentteja, joissa etänä järjestettyä koulutusta on pidetty kivana. Kun siihen tottuu, se tuo vaihtelua.

Koivusen mukaan syyskaudella opiskelijoita on ollut mukavasti, vaikka koronan haittaa ei voi kieltää.

– Ilmoittautumisaktiivisuus on ollut pienempää, mutta kohti parempaa mennään.

Ruokakursseja aiempaa enemmän

Salon kansalaisopiston ruokakurssien tarjonta laajenee. Tämän mahdollistaa Ylhäistentiellä opiston oma kotitalousluokka, joka rakennettiin väistötiloissa ollutta Hermannin koulua varten.

Kurssisihteeri Paula Alanne on innoissaan kotitalousluokasta, jonka kalustamisessa ja varustamissa hän on ollut paljon mukana. Luokkaan on saatu lahjoituksena muun muassa liesiä ja kattiloita, jotka ovat jääneet tarpeettomiksi kaupungin muista keittiöistä.

– Meillä on kymmenkunta hellaa. Se on suuri juttu ja iso muutos aikaisempaan.

Kansalaisopisto järjesti aikaisemmin ruokakurssinsa koulujen kotitalousluokissa iltaisin ja viikonloppuisin. Omassa keittiössä voidaan toteuttaa myös päiväkursseja, joista ensimmäinen on 6. helmikuuta alkava Kello viiden tee ja pienet herkut . Opetus alkaa kello 10.

Päiväkursseina toteutetaan myös Kasvisruokakurssi sekä Suklaata ja leivonnaisia . Kursseille otetaan entiseen tapaan maksimissaan 14–16 opiskelijaa.

– Omassa luokassa voidaan järjestää monipuolisesti myös yhdistelmäkursseja, esimerkiksi yhdistämällä kielten opetusta ja leivontaa.

Keväälle on tarjolla 11 ruokakurssia. Uutena ruokakurssien opettajana aloittaa restonomi Marjo Kunnia Kuusjoelta. Kasvisruokakurssin vetää ryhmäliikuntaohjaaja Merle Tiks . Opettajina jatkavat leipuri-kondiittori Elli Kaukiainen ja kotitalousopettaja Hanna Mäki-Petäys .

Someron-opiston kevään kursseille tulee ilmoittautua uudelleen

Aiemmasta käytännöstä poiketen lähes kaikille Somero-opiston syksyllä toimineille ja keväällä jatkuville kursseille tulee ilmoittautua uudelleen. Ilmoittautumisia otetaan vastaan 13. joulukuuta alkaen.

Koronapandemian aiheuttamasta epävarmuudesta johtuen perinteiset syksystä kevääseen jatkuvat kurssit oli suunniteltu vain syyskauden mittaisiksi, ja tämän vuoksi niille tulee ilmoittautua uudelleen. Lähes kaikille kursseille otetaan uusiakin opiskelijoita.

Koronasta huolimatta kevätkausi pyritään käynnistämään pääosin lähiopetuksena. Kevätkauden ohjelmassa on yhteensä 131 kurssia ja luentoa, joista 24 järjestetään Koskella, kolme verkossa ja loput Somerolla.

Uutuuksia löytyy muun muassa sukututkimus-, kädentaito-, tietojenkäsittely-, puutarhanhoito- ja kotitalouskursseista.

Kevätkausi käynnistyy tammikuun toisella viikolla.