Voimakas taifuuni iski Filippiineille – yli 90 000 pakeni kodeistaan

Filippiineillä Kaakkois-Aasiassa yli 90 000 ihmistä on joutunut pakenemaan kodeistaan, kun voimakas taifuuni iskeytyi saarivaltioon. Rai-nimen saanut pyörremyrsky on osunut vahvimmin Filippiinien etelä- ja keskiosiin.

Maan väestöä on varoitettu erittäin voimakkaista tuulista ja rankkasateista, jotka voivat aiheuttaa suuria vahinkoja ympäristölle sekä johtaa tulviin ja maanvyörymiin. Taifuuni aiheutti maanvyörymiä suositun Siargaon turistikohteen ympäristössä iltapäivällä paikallista aikaa.

Filippiineillä koetaan vuosittain keskimäärin 20 myrskyä ja taifuunia. Nyt saapuneen taifuunin arvioidaan olevan maan tämän vuoden voimakkain.

STT

