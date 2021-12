Voimakas talvimyrsky on riepotellut Yhdysvaltojen länsirannikkoa, lunta satoi metrin vuorokaudessa

Voimakas talvimyrsky on riepotellut Yhdysvaltojen länsirannikkoa. Lunta satoi esimerkiksi kovasta kuivuudesta kärsineelle Kalifornian vuoristoalueelle Sierra Nevadaan paikoin jopa metrin verran.

Lumisateet olivat tervetulleita alueelle, jota ovat viime vuosina kiusanneet lukuisat kuivuudesta johtuneet maastopalot.

– Emme todellakaan odottaneet kosteaa talvea. Nyt vain on käynyt niin, että olemme saaneet enemmän lunta kuin olemme tänä vuonna odottaneet. Se on tietysti miellyttävä yllätys, johtava tutkija Andrew Schwartz Kalifornian yliopistosta Berkeleystä sanoo.

Yhdysvaltojen länsiosa on kärsinyt viime vuosina niukoista sateista, mikä on johtanut laajaan kuivuuteen ja altistanut maastopaloille.

Schwartzin mukaan nyt sataneesta lumimäärästä huolimatta on liian aikaista julistaa kuivuuden olevan ohi. Hänestä näyttää kuitenkin siltä, että Yhdysvaltojen länsiosa on saanut kipeästi kaivattua apua kuivuuteen.

Lännessä lunta, Texasissa hellettä

Lumisateet aiheuttivat myös ongelmia, sillä kymmenettuhannet ihmiset kärsivät sähkökatkoista ja lisäksi teitä meni poikki.

Washingtonin osavaltiossa Seattlessa lumimyrsky aiheutti myöhästymisiä ja peruutuksia lentomatkustajille. Lisäksi Seattlen pormestarin Jenny Durkanintiedotteessa kerrotaan, että kaupunkiin on julistettu hätätilan pakkasen ja runsaan lumisateen vuoksi.

Myös Kalifornian ja Washingtonin välissä sijaitsevassa Oregonin osavaltiossa annettiin varoitus myrskystä.

Sen sijaan Yhdysvaltojen eteläosassa Texasin osavaltiossa on koettu vuoden aikaan nähden poikkeuksellisia hellelukemia. Joulupäivänä Rio Grande Villagen alueella mitattiin 34 asteen lämpötila.

Tieteilijät ovat sanoneet, että ihmisen aiheuttama ilmaston lämpeneminen aiheuttaa erilaisia sään ääri-ilmiöitä, kuten voimakkaita myrskyjä ja korkeita lämpötiloja odottamattomissa paikoissa.

https://durkan.seattle.gov/2021/12/city-of-seattle-update-on-winter-weather-response/

STT

Kuvat: