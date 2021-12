Voittamisen kynnys on korkea – FC Halikko meni syyskaudella pelillisesti eteenpäin, mutta ei tuloksellisesti

FC Halikon toinen kausi naisten Futsal-liigassa on sujunut tuloksellisesti ensimmäisen tavoin. Syyskauden 11 ottelusta FC Halikko voitti kaksi ja on sarjataulukossa viimeistä edellisenä karsijan paikalla.

Pelillisesti joukkue on parantanut puolustuspäässä. Joukkue on päästänyt alle neljä maalia ottelua kohti, mikä on kohtuullinen lukema. Suurimmat ongelmat ovatkin hyökkäyspäässä: 11 ottelussa joukkue on tehnyt vain 16 maalia.

Syyskauden päättänyt ottelu Kampuksen Dynamoa vastaan Jyväskylän Monitoimitalolla oli kuin FC Halikon syyskausi pienoiskoossa. Joukkue loi runsaasti laadukkaita maalipaikkoja, mutta kun summeri soi ottelun päättymisen merkiksi, oli valotaululla kotijoukkueen 3–0-voitto.

– Voisin karkeasti sanoa, että meillä oli enemmän maalipaikkoja kuin kertaakaan aiemmin tällä kaudella. Saimme palloja sinne, mistä niitä maaleja tehdään. Mutta maalinteko on oma taiteenlajinsa, FC Halikon päävalmentaja Ari Peltola hymähti.

FC Halikko ei päässyt sunnuntaina Elli Laaksosen tolppalaukausta lähemmäs tehtyä maalia. Kerran pallon ja maalin välissä oli epäonneksi oma pelaaja.

– Me hätäilemme maalipaikoissa. Maltti ei riitä. Osittain se menee kokemattomuuden piikkiin, Peltola mietti.

– Tuntuu, ettei maalineduspelaamisessa ole edes tuuria, FC Halikon pohjapelaaja Laura Lehtonen myönsi Ruudun haastattelussa.

Ja kun et itse tee, kaveri tekee. KaDyn avausmaali tuli, kun Lehtonen tykitti suoraan päin Niina Talvisaarta , joka karkasi läpiajoon. Toisen maalin iski Henni Parkkinen keskisektorilta ylänurkkaan ja kolmannen Heidi Malkki onnekkaasti Laaksosen jalan kautta.

– Tämä peli oli sellainen kuin monet syyskauden peleistä, että kenttätapahtumien perusteella se olisi voinut kääntyä myös meille. Voittamisen kynnys on tällä hetkellä korkea, Peltola myönsi.

Koko syyskauden osalta Peltolan mielestä paras asia on ollut joukkuepuolustuksen kohentuminen.

– Kukaan pelaaja ei saa täysin puhtaita papereita. Hyökkäyspelillisesti Katariina Marttila on ollut pirteä. Hän pyrkii aktiivisesti paikoille.

Marttila johtaakin joukkueen sisäistä pistepörssiä tehoin 4+1. FC Halikon maalinteon ongelmista kertoo paljon se, että maalinteossa on onnistunut vain kuusi eri pelaajaa. Esimerkiksi kapteeni Elli Laaksonen (0+4) laukoi syyskauden aikana puolentusinaa kertaa maalipuihin, mutta ei kertaakaan verkon perille.

FC Halikko viettää viikon mittaisen joululoman. Pelit jatkuvat loppiaisena Salohallissa, jonne vieraaksi saapuu porilainen sarjakärki Musan Salama.

Naisten Futsal-liiga: KaDy–FC Halikko 3–0 (1–0)

8.20 Niina Talvensaari 1–0

24.21 Henni Parkkinen (Heidi Malkki) 2–0

34.57 Malkki (Kirsi Airikainen)

FC Halikon seuraava ottelu: to 6.1. FC Halikko–MuSa Salohallissa kello 13.

FC Halikon syyskauden pistepörssi:

1) Katariina Marttila 4+1

2) Nella Saukkio 3+1

3) Elli Laaksonen 0+4

4) Laura Lehtonen ja Annika Peippo 2+1

6) Ronja Salmi 1+1

7) Olivia Simula 1+0

8) Emma Rinta-Paavola, Olivia Haapanen ja Stiina Peltonen 0+1.

Omat maalit: 3